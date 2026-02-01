Una edil del PP se disculpa tras insultar a Sánchez en un mitin: "La crítica política es legítima; el insulto, no"

La concejala del PP de la localidad de Vallanca (Valencia) Belén Navarro ha pedido disculpas por haber insultado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de partido celebrado este domingo en Teruel. "La crítica política es legítima; el insulto, no", reconoce.

Así lo expresa Navarro en un comunicado hecho público esta noche después de haberse desplazado esta mañana a un mitin de la campaña electoral de Aragón donde participaba el presidente y secretario general del PSOE y haber proferido insultos contra él llamándole "hijo de puta". Por su parte, Pedro Sánchez, ha respondido entre aplausos y gritos de "no estás solo": "Quien insulta no tiene argumentos ni nada que ofrecer a la sociedad"

En relación a estos hechos, la concejala 'popular' manifiesta: "De manera espontánea pronuncié unas palabras que no debí decir. Fueron inapropiadas y no están a la altura del respeto que debe presidir el debate político, incluso en contextos de confrontación y discrepancia".

"Quiero pedir disculpas de manera expresa al Partido Popular, a sus afiliados y simpatizantes, por el daño que estas palabras hayan podido causar a la imagen de la organización. La crítica política es legítima; el insulto, no", añade.

Además, asevera que asume "plenamente la responsabilidad por lo ocurrido" y lamenta "sinceramente haber contribuido a deteriorar el clima de respeto que debe existir entre formaciones políticas en una democracia".

"Reitero mis disculpas y mi compromiso personal de mantener, en todo momento, un tono acorde con la responsabilidad pública que implica participar en el debate político", concluye.

Por su parte, el PSOE ha exigido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al 'president' de la Generalitat, Juan Pérez Llorca, la expulsión de "inmediato" de esta concejala. "No es una anécdota: es una forma de hacer política que degrada la convivencia democrática", advierten los socialistas.

En un comunicado, el PSOE califica de "indecente e intolerable que una concejala del Partido Popular acuda a un mitin en Teruel para insultar al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez".

"Este comportamiento --remarcan-- exige una condena inmediata y sin ambigüedades por parte del PP. Feijóo y (el presidente de Aragón) Jorge Azcón deben condenarlo públicamente. Pedimos también a Feijóo y a Juanfran Pérez-Llorca que expulsen de inmediato a la concejala responsable. La indecencia no puede quedar impune".

"DESHUMANIZAR AL ADVERSARIO"

Para el PSOE, "este episodio no es aislado", sino "una forma deliberada de deshumanizar al adversario y degradar el debate público". Y enfatiza: "No podemos normalizar el insulto ni las agresiones verbales en política. La discrepancia es legítima; la deshumanización y el señalamiento, no. Cada día el PP se parece más a la extrema derecha que blanquea".

En la misma línea, el PSPV ha considerado que "esto exige una condena inmediata y sin ambigüedades, de lo contrario se convertirán en cómplices". "No podemos normalizar el insulto y las agresiones verbales", manifiestan los socialistas en un mensaje en redes sociales.

Y desde el PSPV-PSOE de La Serranía y el Rincón de Ademuz, comarca donde se encuentra la población de Vallanca, exigen "la inmediata dimisión de la concejala del PP" y expresan su "más firme condena ante los gravísimos hechos".

El secretario general del PSPV-PSOE de La Serranía y el Rincón de Ademuz, Ramiro Rivera, declara: "Lo ocurrido en Teruel no es una anécdota ni un exceso verbal. Es una falta de respeto intolerable a las instituciones democráticas y a la ciudadanía. Quien insulta de esta manera no puede representar a nadie".

E insisten en reclamar la renuncia inmediata de esta concejala. "No hacerlo supondría asumir que el insulto grave al presidente del Gobierno es una práctica tolerada dentro del Partido Popular, algo absolutamente incompatible con la responsabilidad democrática que se le exige a cualquier formación política. La democracia se defiende con palabras, con respeto y con responsabilidad. Todo lo demás es ruido, crispación y retroceso democrático que tanto costó conseguir", argumentan.

MINISTROS CONDENAN EL INCIDENTE

Miembros del Gobierno también se han pronunciado sobre este incidente. La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha expuesto: "Acudir un domingo a un mitin de otro partido político para insultar al presidente del Gobierno es bochornoso. Basta ya de convertir el ataque y la agresión verbal en estrategia política. Si el PP no corta esto de raíz, es porque lo ampara".

"¿De verdad una concejala del PP se ha ido a insultar a un mitin del PSOE?, ¿de verdad?", se ha preguntado, por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente mientras que el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres ha planteado "si hay que llegar al insulto soez y la mayor descalificación, que debería avergonzarnos a todos, para que un responsable público de un partido muestre, en un mitin de un partido rival, su mala educación y bajeza moral".