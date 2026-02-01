Espana agencias

Feijóo promete prohibir el indulto del Gobierno al fiscal general con su ley de regeneración democrática

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este domingo, en un mitin electoral en Calatayud, que si gobierna aprobará una Ley de Regeneración Democrática que prohibirá un indulto como el que el Gobierno de Pedro Sánchez está tramitando para el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

"El Gobierno no tiene derecho ni puede utilizar la prerrogativa de un indulto a alguien que ha sido condenado por el Tribunal Supremo en el ejercicio de sus funciones. ¿Pero cómo es posible?", se ha preguntado, considerándolo "una perversión absoluta".

Al respecto, Feijóo ha dicho que "la degradación moral es de tal magnitud que aprovechan la subida de las pensiones para favorecer a los okupas y ahora están aprovechando la tragedia de los muertos del AVE para indultar al ex fiscal general del Estado: No son casualidades, es que simplemente no tienen límites".

Este, ha dicho Feijóo, es uno de los "cuatro capítulos" de la corrupción de la semana que ahora termina, añadiendo que "los intereses generales no forman parte de los intereses del Gobierno" de España, sino que "estos están a lo suyo" y "desde el primer día hasta hoy la corrupción brota, día a día, con más información".

Feijóo ha afirmado que "la primera exigencia para defender la libertad es no pasar por caja de una dictadura". Ha valorado así el anuncio de Víctor de Aldama de que cuenta con documentación de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre la supuesta financiación irregular del PSOE.

Además, el presidente del PP ha recordado que esta semana ha renunciado a su acta de diputado al Congreso el ex ministro José Luis Ábalos, actualmente en prisión: "Esto no había pasado en 47 años de historia democrática de nuestro país, un diputado en la cárcel que sigue manteniendo el acta de diputado; pues ha dimitido".

Ha afirmado que "Ábalos es producto del sanchismo cien por cien porque fue Sánchez quien le dio el control del partido y le hizo ministro del Ministerio con mayor presupuesto", el de Transportes. También le nombró número 2 del PSOE federal y "después de conocer lo que estaba haciendo y lo cesa de ministro, lo vuelve a meter en las listas de las elecciones generales, supongo que para que no hable".

A Ábalos le sucede en el Congreso "una alcaldesa condenada por conducir ebria", se ha quejado Feijóo, y en el partido le sucedió "nuestro amigo Súper Santos Cerdán", y en el Ministerio Óscar Puente, siendo todo "el homenaje al sanchismo puro y directo, el gran resumen del sanchismo".

"¡Qué sorpresa! ¿Quién podía imaginar que apoyaban la dictadura de Maduro por propio interés? Nadie se lo imaginaba. ¿Y todavía se atreven a dar lecciones?".

Otro capítulo es el cobro de 450.000 euros por parte del expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero por asesorar a la compañía aérea venezolana Plus Ultra, que antes fue rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez con un coste de 53 millones de euros. "Es lógico que Zapatero tenga esos honorarios con lo bien que dejó España cuando finalizó su mandato", ha ironizado Feijóo.

"Mirad, no sé qué es peor, si estar a nómina de un dictador o estar a nómina de un conseguidor. Mirad, estamos a pocos días de que Sánchez diga que apenas conocía en lo personal a Zapatero y que lo de Plus Ultra no es un rescate, es un reparto".

Para Feijóo "la corrupción en el PSOE es tan escandalosa que ya no se enriquecen solo los que están, se enriquecen también los que estaban" y el eslogan de los socialistas es "quien puede robar, que robe".

