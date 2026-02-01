El PP de Teruel denuncia la falta de compromiso de Pedro Sánchez con la provincia

El PP de Teruel ha denunciado la falta de compromiso de Pedro Sánchez con la provincia. Los "populares" han recordado que, cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno de España, se dieron las órdenes de estudio para reformar los tramos de la N- 330 de Teruel a Villastar, con una inversión de 13 millones de euros, proyecto que no se está ejecutando dentro de los plazos previstos, así como el tramo de Villastar a Ademuz, presupuestado en 96 millones de euros.

"Es indignante que vengan a Teruel y no hayan invertido ni siquiera en proyectos que Mariano Rajoy dejó preparados y que el actual Gobierno ha metido en un cajón", ha dicho Jesús Fuertes, candidato a las Cortes de Aragón.

Los representantes del Partido Popular de Teruel han reivindicado también el retraso en las obras del tren, que deberían haber finalizado a mediados de noviembre del año pasado. "Esto es lo de siempre: tarde y mal con las obras que tienen que ver con la provincia", ha resaltado Javier Domingo, candidato a las Cortes de Aragón. Este proyecto fue presentado por Pilar Alegría cuando era subdelegada del Gobierno de España en Aragón, junto al exministro José Luis Ábalos.

"Nos preguntamos cuál ha sido la forma de llegar de Sánchez a nuestra provincia", ha explicado el presidente del Partido Popular de Teruel, Joaquín Juste, ya que no se están impulsando infraestructuras esenciales para la provincia como la A-40 y la A-68.

AYUDAS AL FUNCIONAMIENTO

En rueda de prensa, los representantes del Partido Popular de Teruel han querido poner de manifiesto la importancia de la aplicación de estas ayudas en el territorio y la negativa del Gobierno de Sánchez a su puesta en marcha. "No es justo para los empresarios de las provincias de Cuenca, Soria y Teruel que no se apliquen estas ayudas, tan fundamentales para el desarrollo de la actividad económica", ha apuntado Juste. Asimismo, ha recordado que en todas las visitas de Pilar Alegría a la provincia no ha pedido perdón por compararla con la condonación de la deuda a Cataluña.

"Esperamos que expliquen claramente en el mitin de hoy por qué se ha hecho una financiación a la carta para Cataluña", ha defendido Domingo.