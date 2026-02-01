Ayuso prevé dos años de "absoluta ambición" en el PP de Madrid para revalidar apoyo en los municipios: "Vamos a por más"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado que quedan por delante dos años de "absoluta ambición" en el partido para revalidar el apoyo en los municipios y "seguir creciendo" porque ha avisado de que van "a por más".

"No puedo estar más orgullosa de encabezar este partido que está tan vivo, que es tan humilde, que es tan comprometido y que vive con esa ilusión y que encima sigue creciendo en la Comunidad de Madrid como ninguno", ha reivindicado desde la II Intermunicipal, que se celebra este domingo en San Lorenzo de El Escorial.

Así, prevé que el PP madrileño consiga "absolutas" en la mayoría de los municipios donde gobiernan y donde son "los mejores en la gestión y de utilidad para los vecinos". "Y estamos aquí para trabajar de lunes a domingo para ser la mejor versión del Partido Popular de Madrid. Lo que queremos es que nuestros alcaldes y concejales sean tan buenos para que nadie dude de seguir confiando en ellos", ha destacado.

Además de gestionar los servicios públicos, ha señalado que los representantes 'populares' defienden "un modo determinado de ver la vida" con "principios". "Hay esa forma de trabajar pensando en que de esta manera, por un camino determinado, vuestros comerciantes van a tener más oportunidades; las familias van a estar más acompañadas, los mayores o los servicios públicos que ofrecemos también. Pero siempre en torno a esos principios, no sólo a la gestión, porque yo creo que todo va de la mano", ha indicado.

UN MADRID "FUERTE Y AL SERVICIO" DE ESPAÑA

La presidenta madrileña ha subrayado esta labor porque en España están rodeados "de partidos y de movimientos que no quieren nada bueno" para el país y que pretenden "que todo se destruya para que solo se les escuche a ellos".

Frente a esto, ha indicado que en el PP de Madrid defienden una forma de ver la vida que es "la de la inmensa mayoría de los ciudadanos" que quieren "sacar adelante sus vidas" y que no soportan "tanta mentira, tanta impunidad, tantas barbaridades y sobre todo tantos ataques por parte de todos, especialmente contra Madrid".

"Somos los que ponemos contra el espejo el sinsentido del nacionalismo y de los totalitarios. Las cifras nos acompañan, los hechos nos acompañan, no lo soportan, porque mientras Madrid siga estando fuerte al servicio de España, ese proyecto totalitario tiene muchas más dificultades para seguir carcomiéndolo todo", ha expresado.