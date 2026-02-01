Ayuso avisa de que el Gobierno irá "al choque sin cuartel" para conseguir una España "desastrada" y de "subsidio"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado este domingo de que el Gobierno "totalitario" de Pedro Sánchez irá "al choque sin cuartel" con el objetivo de conseguir una España "de jubilación, subsidio y gasto público desaforado, mientras el mundo real va por otro sitio".

Desde la II Intermunicipal del PP de Madrid, en San Lorenzo de El Escorial, la dirigente regional ha subrayado que el presidente del Gobierno quiere dejar una España "desastrada". "¿Qué futuro le vamos a dejar a un país envejecido, donde solo todo es gasto público en pensiones en subvenciones y más gasto?", se ha preguntado.

Así, ha subrayado que Sánchez ha decidido que se va a quedar "sin Parlamento, sin presupuesto y sin proyecto" mientras todo es "ilegal, alegal o inmoral" utilizando "nuevos señuelos para cambiar los ritmos".

"Se está fabricando prensa del régimen, cuando se utilizan los medios públicos, el dinero de todos los ciudadanos para crear campañas de desprestigio, para hacer ese despiste o para ser el argumentario oficial de un Gobierno, eso es prensa del régimen, como ha ocurrido en otros países", ha criticado la presidenta madrileña, quien ha insistido en que la España de ahora se promueve un ambiente "pre guerracivilista".

Considera que todo forma parte de una estrategia "de golpe" para conseguir "gobiernos más poderosos contra sociedades más debilitadas" utilizando "cualquier resorte del Estado con el dinero que haga falta y con la deuda inasumible que van a dejar a los jóvenes".

En concreto, ha reprochado que quiera "dictar" al Poder Judicial intentando indultar al "desprestigiado y condenado" ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

"Esto no es para devolverle un prestigio que no tiene, evidentemente. Esto es para decirle al Supremo 'nadie está por encima de mí'. Esto es para mandar un mensaje a todos los jueces, a todos los fiscales o a todos los funcionarios", ha expresado, a la vez que ha subrayado que es el propio Sánchez el que "manda en la Fiscalía".

Ayuso ha destacado que a Sánchez "le da igual" todo esto porque "no ama España" ya que solamente "la corrupción le ata al poder". "Le ata un proyecto de ruptura enmascarado, en amnistías, en cupos, en competencias ilegales, cuando no es inmigración es seguridad social, mientras lo tapan todo con 'es por tu conveniencia'", ha apostillado.

Es por ello que considera que el propio Sánchez el que debería dimitir porque "no vale que según que desgracia" la compartimenten "por el ministro de turno", tras el último accidente de tren mortal en Adamuz. "Eres tú, señor presidente, el que durante los últimos años has puesto a tres ministros distintos que han parado la corrupción, el desastre, el desgaste y el desincentivo y la desinversión en la red ferroviaria española. Por eso él debería dimitir", ha insistido.

Además, ha insistido en que los inmigrantes "no le interesan nada" a este Gobierno, tras impulsar la regularización extraordinaria, porque solo quiere "manipular los censos" en las próximas elecciones.

"No están mirando cómo puede integrar a estas personas que van a poder, por arraigo, traer a otras tantas. Por eso no saben ni de las cifras de las que están hablando. Es decir, el Gobierno invita y las comunidades autónomas gestionamos todos los desastres que el Gobierno causa", ha censurado.