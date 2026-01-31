Fallece Francisco García, el que fuera alcalde de uno de los bastiones del BNG, Allariz (Ourense), durante 18 años

Las reacciones públicas ante el fallecimiento de Francisco García reflejaron el impacto que tuvo su labor no solo como alcalde de Allariz, sino también como una de las figuras más representativas del nacionalismo gallego. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, tanto la actual líder del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, como la vicepresidenta segunda del Parlamento gallego y diputada, Montse Prado, compartieron públicamente su pesar por la muerte de García, a quien consideraron referente en compromiso social y gestión municipal. Francisco García, quien ejerció como alcalde entre 2000 y 2018, lideró uno de los municipios considerados bastiones históricos del BNG.

Según detalló Europa Press, Ana Pontón expresó su duelo a través de redes sociales, destacando el ejemplo que supuso Francisco García para el nacionalismo gallego y para la política municipal. Pontón recordó que la trayectoria de García no solo estuvo marcada por la gestión de Allariz, sino también por su carácter y humanidad: “Marcha un ejemplo de compromiso con Galicia, de generosidad y de humanidad. Es una de las personas que más admiré y de las que más aprendí en el BNG, siempre con su sonrisa y optimismo”, compartió la líder nacionalista. Subrayó asimismo que el legado de García estará siempre visible en Allariz y transmitió su solidaridad a la familia, amistades y a quienes hoy lo lamentan.

La diputada Montse Prado transmitió su dolor por la pérdida a través de su cuenta en la red social X, donde definió la noticia como la “peor” que podía haber llegado desde Allariz. Sobre García, destacó su carácter leal y su entrega a Galicia y al Bloque Nacionalista Galego. “No tengo palabras para describir la tristura inmensa por la pérdida de un compañero leal y comprometido con Galicia y con los suyos fue un orgullo compartir militancia en el Bloque y en la UPG”, escribió Prado, también según consignó Europa Press.

El medio afirmó que Francisco García Suárez nació en Allariz en 1957 y se diplomó en Magisterio. Su carrera política comenzó en el consistorio local, donde ejerció como concejal a partir de 1990. Entre 1991 y 2000, ejerció el cargo de teniente de alcalde bajo la regiduría de Anxo Quintana, quien posteriormente desempeñó la vicepresidencia de la Xunta de Galicia en el bipartito que dirigió Emilio Pérez Touriño. Tras ese periodo, García tomó el relevo en la alcaldía, cargo en el que fue reelegido durante todas las elecciones celebradas hasta su renuncia en 2018. Tras su dimisión, Cristina Cid, perteneciente al mismo grupo político, asumió la alcaldía de Allariz.

Durante su mandato, García también ocupó la vicepresidencia segunda de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), posición desde la que intervino en asuntos clave para el municipalismo gallego. Europa Press resaltó que su modelo de gestión en Allariz ha sido valorado como referencia para otros municipios del entorno, debido al desarrollo social y comunitario impulsado bajo su dirección.

La noticia de su fallecimiento generó múltiples muestras de reconocimiento en redes sociales y medios de comunicación de Galicia. Según informó Europa Press, Ana Pontón reiteró en declaraciones públicas el legado de García, enfatizando que su ejemplo se mantendrá presente en la trayectoria del nacionalismo gallego. Pontón manifestó: “Su ejemplo va a seguir siempre presente entre nosotros”. Asimismo, trasladó su pésame tanto a la familia como a toda la comunidad de Allariz, subrayando el vínculo profundo entre el exregidor y su localidad.

Además, Pontón destacó que García encarnó los valores de la militancia política, el servicio público y el amor por Galicia. De acuerdo con Europa Press, la líder nacionalista insistió: “Para mí fue un ejemplo de lo que es la militancia política, de lo que significa el servicio público y también del enorme y profundo amor que sentía por su país, por Galicia, por el que siempre trabajó. Desde luego, su ejemplo siempre estará en nosotros, y Francisco García en nuestro corazón”.

El fallecimiento de García deja una huella importante en el nacionalismo gallego y marca el final de una etapa reconocida tanto por la continuidad electoral al frente de Allariz como por su implicación en el asociacionismo municipal gallego. Las palabras y expresiones de quienes compartieron militancia con él evidencian la trascendencia de su figura dentro del BNG y en el ámbito político local y autonómico gallego, de acuerdo al relato difundido por Europa Press.