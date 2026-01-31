El PP asegura que "habrá candidata" a presidir la Junta de Extremadura y pregunta a PSOE y Vox si seguirán "bloqueando"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha garantizado que de cara al próximo 10 de febrero "habrá candidata" a presidir el Ejecutivo regional, así como "responsabilidad" y "altura de miras" por parte del PP.

Lo ha hecho en respuesta a un mensaje publicado este sábado por el presidente-portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento extremeño, Óscar Fernández Calle, en el que calificaba de "enésimo fracaso del PP" y de la presidenta en funciones de la Junta, María Guardiola, el hecho de que para el 10 de febrero no haya sido propuesto un candidato a presidir el Gobierno autonómico.

A renglón seguido, Sánchez Juliá ha preguntado a Vox y PSOE si votarán "lo mismo" para "seguir bloqueando Extremadura, al tiempo que ha avanzado que si es así, "fracasará" la formación de Santiago Abascal al "impedir la gobernabilidad" de la región.