Abascal defiende "la interconexión de todas las cuencas" y rechaza el "debate falso" del trasvase del Ebro

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha defendido este sábado, en su visita a la localidad de Zuera (Zaragoza), "la interconexión de todas las cuencas" hidrográficas y ha rechazado "los debates falsos", en alusión expresa al del trasvase del río Ebro.

En declaraciones a los medios de comunicación, Abascal ha rechazado "las palabras trampa, como el trasvase", criticando a quienes "dicen una cosa en Murcia y otra en Aragón", en alusión expresa al PP y el PSOE.

"Nosotros decimos lo mismo en todas partes", ha enfatizado Abascal, destacando que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, no tiene competencias en esta materia porque es "una política nacional" y PP, PSOE y otros partidos están utilizando "una palabra trampa, que lo que evoca es el robo del agua".

El presidente de Vox ha defendido "que no se vaya al mar el agua que necesitan los españoles en Aragón y Levante", lamentando que "se tira a millones y millones de litros" y ha rechazado también "regalar" el agua a Portugal "muy por encima de los tratados que tenemos" con el país vecino.

"En España hay agua para todos y hacen falta las infraestructuras para que el agua llegue a todas partes, para que llegue a los lugares de Aragón que necesitan el regadío" y para evitar "que los aragoneses vean cómo pasa el Ebro y que no se pueda aprovechar ese agua y sin que el resto de los españoles no puedan beneficiarse".

"Mientras tanto tenemos a los políticos del bipartidismo y de los aledaños con un debate falsario, por ejemplo, hablando de esa palabra del trasvase que sólo busca confundir. Y nosotros estamos hablando con mucha claridad de todos los temas: No vamos a engañar a nadie".

"MAFIA Y ESTAFA"

A su juicio, "se pretende hacer elegir a los aragoneses y al conjunto de los españoles de una manera diabólica: Entre una mafia y una estafa", en alusión a PSOE y PP.

Ha criticado a la "mafia corrupta", señalando que "todo el entorno del presidente" del Gobierno de España, Pedro Sánchez, está imputado, investigado o en prisión, extendiendo sus críticas a la "mafia homicida", en referencia al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) debido a "la falta de mantenimiento de las infraestructuras", a pesar de que que este es "el momento en el que más impuestos se están pagando".

También ha arremetido contra la "mafia traidora" que "quiere sustituir a su propio pueblo, regularizar a todo el mundo que entra ilegalmente en España, trayendo todo tipo de problemas de inseguridad y de colapso de los servicios públicos".

También ha dicho que esta "mafia" quiere "eliminar a ETA de la lista de organizaciones terroristas de la UE, quiere borrar la Historia, que nos olvidemos del sufrimiento reciente y de lo que han hecho los criminales de sus socios contra los españoles: Son, precisamente, sus socios los que le han pedido --a Pedro Sánchez-- que haga esto". "Es absolutamente debeznable lo que estamos asumiendo y quizá nunca pensábamos que íbamos a tener algo así enfrente".

Al otro lado está "la estafa y la mentira del PP", que "ha impulsado durante décadas estas políticas migratorias en Bruselas y en España, y los procesos de regularización masiva, y que ahora hace como que no tiene nada que ver con todo ello" porque "estamos en un momento electoral y Vox está denunciando su complicidad con el Partido Socialista".

Además, el PP "ha impulsado también todas las políticas verdes y todos los acuerdos comerciales que están destruyendo la ganadería y la agricultura en España desde hace mucho tiempo", poniendo el ejemplo de Mercosur, que los populares han votado a favor en Bruselas "y en España quieren hacer creer que se oponen a Mercosur y a todos esos acuerdos que van a destruir el sector primario en España. Por suerte, los agricultores no les creen".

DEBATE REAL

"Frente a las traiciones, frente a las mentiras, frente a las mafias y frente a las estafas, nosotros estamos haciendo un esfuerzo en esta campaña por poner en el centro del debate los problemas reales de los ciudadanos".

Se ha referido así a asuntos como la seguridad pública, el acceso a la vivienda, el "colapso" de los servicios públicos, especialmente en el ámbito sanitario y las ayudas sociales, el éxodo de la juventud aragonesa, la destrucción del paisaje "de lugares irrepetibles con la instalación masiva de molinos por razones ideológicas". También ha mencionado "el fanatismo climático, que está destruyendo otras formas de producción de energía".

FUNERAL DE ADAMUZ

En otro orden de cosas, Santiago Abascal ha considerado "normal" que el presidente del Gobierno de España se haya ausentado del funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz: "No va porque no se atreve, porque sabe lo que le van a decir las víctimas y los ciudadanos", añadiendo que "no puede ir ni a funerales si no están absolutamente controlados, ni puede pasear por la calle".

"Yo tampoco he estado en ese funeral y ha habido algunas personas que no lo han entendido, pero es que yo he escuchado a las víctimas. Las víctimas de este accidente ferroviario han dicho que no querían políticos en sus funerales". Los representantes de Vox en Huelva acudieron "como unos ciudadanos más, entre el público".

"Mi responsabilidad ante las víctimas y los españoles no es estar haciendo de plañidera en un funeral, sino intentando sentar en el banquillo a los culpables de esta tragedia y denunciándolos, y eso es lo que yo voy a seguir haciendo".

MOVILIZACIÓN

"No hay que descartar ningún tipo de movilización" porque "lo que nos está pasando en España es algo dantescto, inimaginable". "Se lo han llevado todo a manos llenas, aprovechando cualquier tragedia, desde la epidemia de COVID hasta lo que está ocurriendo con el mantenimiento de nuestras infraestructuras por las mordidas en las contratas, pues es algo que merece cualquier tipo de respuesta y, por lo tanto, si los sectores deciden parar en España, nosotros lo apoyaremos".

"Si deciden plantarse ante este Gobierno, lo apoyaremos, pero no nos olvidamos de que aquí quienes hoy controlan ese tipo de cosas son los sindicatos del crimen".

INMIGRACIÓN

Respecto a la expulsión de inmigrantes ilegales, ha dicho que "estamos ante un problema estructural en el que tienen responsabilidad este Gobierno de España y los anteriores".

Ha considerado que "en España la ley no se cumple y la ley de extranjería menos aún; en España la ley solo es para perseguir a los ciudadanos honrados, no para defendernos de un proceso de invasión migratoria y esto es algo que es verdaderamente dramático".

En relación al aumento de los casos de agresiones sexuales, Abascal ha manifestado que "las mujeres ya se han dado cuenta de quién les defiende y de quién les ha puesto en riesgo" porque "este Gobierno, que llegó levantando la bandera del feminismo y de la lucha contra la violencia sexual, resulta que ha acabado condenando este Gobierno a las mujeres a la inseguridad en las calles y se han multiplicado las violaciones".

"Se han multiplicado porque tenían unos socios de Gobierno en la anterior legislatura que eran unos auténticos psicópatas que cambiaron el Código Penal y aquello significó que los violadores acabaron en la calle antes de tiempo, los que estaban en prisión, y porque se han dedicado a importar culturas enemigas de la libertad y de la igualdad de la mujer y a traer gente que no comprende que una mujer es libre, que puede caminar por donde quiera, que puede vestir como quiera y que por supuesto no se puede disponer de ella y no se la puede violentar".