Un septuagenario que roció con veneno a sus animales y le sacó un ojo a uno en Orense acepta ocho meses de prisión

El hombre, vecino de Riós, admitió ataques reiterados e infligir graves daños a diferentes especies domésticas, tras un acuerdo judicial que también le prohíbe poseer mascotas y le obliga a compensar económicamente a la protectora que los asistió

El septuagenario residente en Riós deberá abonar una indemnización de 409,17 euros a la asociación protectora Proanimales de Verín, tras la atención y tratamiento veterinario que estos animales requirieron por los daños sufridos. El acuerdo alcanzado en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense también incluye una prohibición expresa de poseer o trabajar con animales durante dos años, así como la obligación de pagar la reparación en cuotas mensuales de 35 euros. Según detalló el medio, la resolución judicial se produjo luego de que el acusado admitiera reiterados ataques contra varias especies domésticas, tras un pacto entre las partes que evitó su ingreso en prisión.

De acuerdo con lo publicado por el medio, la Fiscalía aceptó rebajar la solicitud inicial de un año de cárcel a ocho meses, sin ingreso en centro penitenciario, siempre que el hombre no reincida en ningún delito en los próximos dos años. La condena se impuso luego de que la acusación, la defensa y el Ministerio Fiscal alcanzaran un acuerdo que reconoce la comisión de un delito de maltrato animal, iniciado cuando el hombre tenía 74 años.

Según el escrito fiscal citado por la prensa, el vecino de Riós agredía con frecuencia a sus propias mascotas, que incluían cuatro gatos, un perro y varias gallinas. El documento especifica que las agresiones consistieron en puntapiés, golpes con un palo y pisotones propinados a los gatos, hasta el extremo de causarles la pérdida de un ojo a uno de ellos. El perro, a su vez, fue objeto de rociados con veneno, golpes y aplicaciones de insecticida en los ojos, de acuerdo con el relato recogido en la acusación. En el caso de las gallinas, el septuagenario las maltrataba pisándolas, tirando de sus alas y arrancándoles las plumas.

Ante la gravedad de estos hechos, el 28 de julio de 2022 la Guardia Civil acudió al domicilio del acusado. Los agentes trasladaron a todos los animales afectados a la asociación Proanimales de Verín, así como a la Diputación de Ourense, para garantizar su protección y atención veterinaria. Los tratamientos aplicados y el proceso de desparasitación generaron un gasto para la asociación, cifrado en los 409,17 euros que ahora el condenado debe restituir.

El fallo judicial también contempla la inhabilitación especial del condenado para ejercer cualquier labor profesional o actividad comercial relacionada con animales durante el periodo establecido de dos años, junto con la prohibición de tener mascotas en propiedad por el mismo lapso temporal. Según informa el medio, la distribución de la indemnización en mensualidades responde a la situación personal del septuagenario.

La pena pactada, aunque inferior a la que solicitaba inicialmente el Ministerio Fiscal, queda condicionada a la ausencia de nuevos delitos por parte del inculpado durante el plazo de suspensión. Si se produjera un nuevo delito en ese período, el acusado afrontaría el cumplimiento íntegro de la condena. El caso, reportado por la prensa local, subraya los alcances del delito de maltrato animal conforme a la legislación española, así como el papel de las asociaciones protectoras en la atención a animales afectados por este tipo de crímenes.

