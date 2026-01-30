Espana agencias

La Policía prueba en L'Hospitalet un sistema para evitar reventas de citas en Extranjería

L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 30 ene (EFE).- La Policía Nacional ha iniciado en su comisaría de L'Hospitalet de Llobregat una prueba para automatizar las citas previas para obtener la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), con la intención de abarcar un 50 % de todas las peticiones con este formato y evitar la reventa ilegal de fechas.

El nuevo sistema, nacido en la provincia de Castellón y también en fase de pruebas en Girona, evitará que los extranjeros residentes en L'Hospitalet tengan que buscar cita previa una vez se les avise de la resolución favorable del expediente de extranjería.

En ese supuesto, en la misma notificación se les informará de que "dentro de una semana recibirán un SMS o un correo electrónico" con los datos del turno en la comisaría, como ha explicado este viernes en l'Hospitalet el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto.

En total, más de 20 de los 60 trámites de extranjería quedan englobados dentro de la prueba piloto.

Preguntado por si la automatización ayudará a frenar la reventa de citas previas en materia de extranjería, Prieto ha asegurado que "sí, sin duda" porque "cuando se da oferta" suficiente de franjas horarias, "los intermediarios ya no son necesarios".

"Estamos impidiendo que haya estos agentes externos que se aprovechan de una situación de vulnerabilidad", ha celebrado Prieto, y ha explicado que ayer jueves se habilitaron 1.400 citas en toda la provincia de Barcelona, de las cuales 56 quedaron libres, lo que denota que "llegamos a cubrir perfectamente la demanda".

Según el delegado, cada mes se dan más de 1.400 citas previas de TIE en la comisaría de L'Hospitalet: "En un principio, podremos dar un tercio del total de citas de TIE en formato automatizado. El objetivo es que sea, al menos, el 50 %".

Ha detallado que a partir del próximo lunes, 2 de febrero, acudirán a la comisaría de L'Hospitalet las primeras 55 personas con la cita previa obtenida a través de la automatización, y que la intención es expandir este modelo a otros puntos de la provincia de Barcelona, una vez se haya evaluado su implantación en la capital de la comarca del Baix Llobregat.

"En Girona, esto está suponiendo que, incluso, sobren citas. Por lo tanto, el servicio ha mejorado ostensiblemente", ha añadido Prieto, acompañado de la subdelegada del Gobierno en Barcelona, Mari Carmen García-Calvillo.

El delegado ha recordado que esta prueba piloto no afecta a las citas para trámites como la renovación de documentación, pero ha asegurado que se podrán obtener "fácilmente" porque hay un "incremento" de horas disponibles.

Por otra parte, Prieto ha señalado que, en el conjunto de Cataluña, la Policía Nacional expidió "más de dos millones de documentos", como los DNI, pasaportes o TIE, entre otros.

"Una de cada cuatro personas que viven en Cataluña pasaron en algún momento a hacer un proceso de identificación y documentación, y se dieron citas para estos dos millones de personas", ha concretado, y ha celebrado el "modelo ejemplar" de la Policía en esta comunidad. EFE

esr/rq/aam

(foto)

