Espana agencias

El juez declara en concurso a la empresa textil murciana Liwe (Inside)

Guardar

Murcia, 30 ene (EFECOM).- El juzgado de lo Mercantil número 3 de Murcia ha declarado en situación de concurso a la sociedad murciana Liwe Española S.A., que quedará bajo administración concursal, según ha comunicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa de Puente Tocinos (Murcia), propietaria de las tiendas Inside, solicitó el 19 de enero el concurso voluntario de acreedores, que ha sido declarado por el juzgado este jueves, según la nota remitida a la CNMV por Liwe, "que conservará las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio", según señala.

La CNMV ha sido requerida para nombrar una terna de la que saldrá el administrador concursal.

Según la compañía, la declaración de concurso persigue "preservar la viabilidad de la empresa y asegurar la continuidad de su actividad".

Para ello, durante el ultimo año, Liwe ha puesto en marcha "medidas de reorganización interna orientadas a la optimización de su estructura de costes, la priorización de mercados y canales estratégicos y el refuerzo de la eficiencia operativa" y ello "ha permitido mejorar la posición del negocio respecto de ejercicios anteriores", indica.

La nota, que firma el presidente de la empresa, Juan Carlos Pardo, también explica que la compañía continúa funcionando con normalidad en su actividad comercial y logística "y que se encuentra al corriente de pago con sus proveedores y acreedores comerciales".

La CNMV comunicó el 19 de enero la suspensión cautelar inmediata de la cotización en bolsa de Liwe Española después de que ese día la compañía murciana solicitara el concurso voluntario de acreedores tras rechazar el juzgado el plan de reestructuración de su deuda de 55 millones de euros.

Liwe comenzó en abril de 2025 a negociar su deuda con sus acreedores financieros y en noviembre de ese año presentó un plan que fue rechazado el pasado 9 de enero, pese a contar "con el apoyo expreso de Caixabank, Caja Rural Central y Caja Rural de Granada, poseedores de la mitad de la deuda financiera" y de Auren, experto en reestructuraciones designado por el juez.

La acción de Liwe Española fijó el viernes 16 de enero su último precio en 10 euros, según datos del mercado. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Francia impide la venta por Eutelsat de sus antenas por ser un activo estratégico

Infobae

El Burgos BH correrá por octava vez La Vuelta a España

Infobae

Pablo Marín renueva con la Real hasta 2029 y lucirá el dorsal 15

Infobae

Miguel Muñoz y David González, nuevos líderes en 'La Leyenda de Tartessos'

Infobae

La Bolsa de Londres sube un 0,51 % impulsada por sector bancario y con mineras a la baja

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Salvador Illa es dado de

Salvador Illa es dado de alta: el president continuará en casa su tratamiento para la osteomielitis púbica

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

Los estudios y carrera de Jorge Azcón antes de la política: el candidato del PP en Aragón trabajó en el sector de las viviendas de protección oficial

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del Sorteo 4

Cataluña es la Comunidad Autónoma que más paga los caseros que no pueden desahuciar a sus inquilinos: 8,1 millones de euros

Los técnicos de Hacienda calculan que la nueva deducción del IRPF para que el SMI no tribute será de 592 euros

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

España enfada a Bruselas: la Comisión Europea le abre varios expedientes por incumplir normativas de hipotecas y seguridad laboral

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”