El juez declara en concurso a la empresa textil murciana Liwe (Inside)

Murcia, 30 ene (EFECOM).- El juzgado de lo Mercantil número 3 de Murcia ha declarado en situación de concurso a la sociedad murciana Liwe Española S.A., que quedará bajo administración concursal, según ha comunicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa de Puente Tocinos (Murcia), propietaria de las tiendas Inside, solicitó el 19 de enero el concurso voluntario de acreedores, que ha sido declarado por el juzgado este jueves, según la nota remitida a la CNMV por Liwe, "que conservará las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio", según señala.

La CNMV ha sido requerida para nombrar una terna de la que saldrá el administrador concursal.

Según la compañía, la declaración de concurso persigue "preservar la viabilidad de la empresa y asegurar la continuidad de su actividad".

Para ello, durante el ultimo año, Liwe ha puesto en marcha "medidas de reorganización interna orientadas a la optimización de su estructura de costes, la priorización de mercados y canales estratégicos y el refuerzo de la eficiencia operativa" y ello "ha permitido mejorar la posición del negocio respecto de ejercicios anteriores", indica.

La nota, que firma el presidente de la empresa, Juan Carlos Pardo, también explica que la compañía continúa funcionando con normalidad en su actividad comercial y logística "y que se encuentra al corriente de pago con sus proveedores y acreedores comerciales".

La CNMV comunicó el 19 de enero la suspensión cautelar inmediata de la cotización en bolsa de Liwe Española después de que ese día la compañía murciana solicitara el concurso voluntario de acreedores tras rechazar el juzgado el plan de reestructuración de su deuda de 55 millones de euros.

Liwe comenzó en abril de 2025 a negociar su deuda con sus acreedores financieros y en noviembre de ese año presentó un plan que fue rechazado el pasado 9 de enero, pese a contar "con el apoyo expreso de Caixabank, Caja Rural Central y Caja Rural de Granada, poseedores de la mitad de la deuda financiera" y de Auren, experto en reestructuraciones designado por el juez.

La acción de Liwe Española fijó el viernes 16 de enero su último precio en 10 euros, según datos del mercado. EFECOM