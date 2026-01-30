El IBEX 35 sube el 0,74 % tras la apertura y supera los 17.700 puntos apoyado en CaixaBank

Madrid, 30 ene (EFECOM).- El principal selectivo español, el IBEX 35, sube el 0,74 % tras la apertura de este viernes, y recupera los 17.700 puntos, apoyado en CaixaBank, que avanza con fuerza tras presentar resultados.

En una jornada marcada por la publicación de datos macroeconómicos y resultados, y mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría anunciar el nuevo mandatario de la Reserva Federal (Fed), el IBEX 35 avanza ese 0,74 %, hasta los 17.720 puntos.

En este primer mes del año que finaliza, el indicador se anota una revalorización del 2,38 %.

CaixaBank, que anunció antes de la apertura un beneficio neto de 5.891 millones de euros en 2025, un 1,8 % más, lidera las ganancias del IBEX 35 con un alza del 3,54 %.

Le sigue Aena, que sube el 1,93 %; y BBVA, el 1,24 %.

Santander también gana el 0,43 %; Iberdrola, el 0,37 %; mientras que Inditex cede el 0,07 %; Telefónica, el 0,13 %; y Repsol, el 0,83 %.

Acerinox y Grifols son los valores que más bajan, el 0,97 y el 0,96 %, respectivamente.

La Bolsa española rebota este viernes después de cerrar la víspera con una leve caída del 0,10 %, lo que le alejó de los máximos históricos del pasado miércoles, cuando superó los 17.800 puntos.

Y ello, afectada por Wall Street, que finalmente cerró mixto, después de que el mercado se viera lastrado por las acciones de las tecnológicas, especialmente las de Microsoft, tras la publicación de sus resultados.

En este contexto, el índice tecnológico Nasdaq perdió un 0,72 %.

A esta hora, los futuros sobre los principales indicadores de Wall Street adelantan importantes caídas con el foco puesto en la Fed, ya que Trump podría nombrar a Kevin Warsh como próximo presidente del banco central.

En este contexto, y con el euro a 1,194 dólares, las principales plazas europeas han abierto en positivo, a excepción de Londres, que baja el 0,20 %.

Milán sube el 0,54 %; Fráncfort, el 0,32 %; y París, el 0,07 %.

Y ello, en una jornada en la que además se conocerán datos económicos relevantes como la primera estimación del PIB del cuarto trimestre de la eurozona y sus principales economías, mientras que en Estados Unidos se publicará el índice de precios de la producción (IPP).

En España, se ha conocido que la economía creció un 2,8 % en 2025, tras avanzar un 0,8 % en el último trimestre, mientras que la inflación se modera cinco décimas en enero, hasta el 2,4 %.

En otros mercados, el Brent, el crudo de referencia de Europa, baja el 1,16 %, hasta los 69,7 dólares.

El oro y la plata, tras alcanzar máximos en la víspera, bajan con fuerza. El primero el 3,8 %, hasta los 5.179,54 dólares, y el segundo, el 7,48 %, hasta los 107,19 dólares.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a diez años alcanza el 3,209 %. EFE

