Espana agencias

El belga Rahou, máximo goleador con 6 tantos y los españoles Raya y Mellado tienen 3

Guardar

Redacción deportes, 30 ene (EFE).- El belga Omar Rahou se ha erigido en el gran protagonista de la Eurocopa de Fútbol Sala de la UEFA 2026 tras liderar la carrera por convertirse en máximo goleador del torneo, al sumar seis goles en la fase final, dos más que su inmediato perseguidor, el italiano Julio de Oliveira.

De esta forma, se consolida como la referencia ofensiva del campeonato, en una clasificación en la que los españoles José Raya y Mellado cuentan con 3 goles cada uno.

Rahou dio un golpe de autoridad con un triplete en la contundente victoria de Bélgica por 4-0 ante Bielorrusia, actuación que le situó al frente de la tabla de goleadores. Posteriormente, amplió su cuenta con dos tantos en la ajustada derrota por 5-4 frente a Eslovenia y añadió un gol más en el encuentro ante España (10-3), igualando así el récord goleador de la fase de grupos.

A estos seis goles hay que sumar los seis tantos que firmó durante la fase de clasificación, lo que eleva su cifra total a 12 dianas en toda la edición. Un registro que supone la mejor marca en el torneo desde los 15 goles logrados por Cihan Özcan con Turquía en la clasificación de 2007, confirmando el impacto histórico del atacante belga.

Por detrás de Rahou aparece el italiano Julio de Oliveira, con cuatro goles, decisivos para la clasificación de Italia a los cuartos de final. El jugador transalpino firmó también un triplete ante Polonia y completó su cuenta con otro tanto frente a Hungría, siendo la principal baza ofensiva de su selección.

En el grupo de jugadores con tres goles figuran ocho futbolistas, seis de ellos aún en competición, entre los que destacan los españoles José Raya y Mellado, máximos realizadores de España en el torneo. Además, con dos goles aparecen otros internacionales como Antonio Pérez, Cecilio y Pablo Ramírez. EFE

jmd/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El 'Flamenco Festival' de Nueva York cumple 25 años con la actuación de 180 artistas

Infobae

El INCIBE ayuda a detectar si una noticia es verdadera o falsa en plena avalancha digital

Infobae

El concurso de la Generalitat para comprar una nueva sede en Madrid queda desierto

Infobae

Obras del Prado y candidatas al Goya: Los domingos' es 'Agnus Dei' 'y 'Sirât' es un Bosco

Infobae

Bustinduy pregunta a la derecha si quieren para España el modelo antiinmigración de EEUU

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “

Juan José Ebenezer, mecánico: “ Tienes que cambiar los neumáticos a tiempo o te puedes llegar a gastar hasta 12.000 euros”

Ayuso paga 18,2 millones para traer el Eurobasket a Madrid: el retorno económico puede superar los 270 millones y el objetivo es que las licencias de baloncesto superen a las del golf

Policías nacionales y guardias civiles alertan de los peligros del traspaso de inmigración a Cataluña: “Podría comprometer la seguridad nacional”

Los estudios y carrera de Jorge Azcón antes de la política: el candidato del PP en Aragón trabajó en el sector de las viviendas de protección oficial

Estudios y trayectoria de Pilar Alegría: su primer cara a cara con Azcón y el salto a Moncloa

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la luz en España para este sábado

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Se venden 14 pueblos en Cataluña: 450.000 euros por un aldea abandonada a 20 minutos de Andorra

Este es el precio de la luz en España para este 30 de enero

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 30 de enero

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”