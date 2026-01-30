El belga Rahou, máximo goleador con 6 tantos y los españoles Raya y Mellado tienen 3

Redacción deportes, 30 ene (EFE).- El belga Omar Rahou se ha erigido en el gran protagonista de la Eurocopa de Fútbol Sala de la UEFA 2026 tras liderar la carrera por convertirse en máximo goleador del torneo, al sumar seis goles en la fase final, dos más que su inmediato perseguidor, el italiano Julio de Oliveira.

De esta forma, se consolida como la referencia ofensiva del campeonato, en una clasificación en la que los españoles José Raya y Mellado cuentan con 3 goles cada uno.

Rahou dio un golpe de autoridad con un triplete en la contundente victoria de Bélgica por 4-0 ante Bielorrusia, actuación que le situó al frente de la tabla de goleadores. Posteriormente, amplió su cuenta con dos tantos en la ajustada derrota por 5-4 frente a Eslovenia y añadió un gol más en el encuentro ante España (10-3), igualando así el récord goleador de la fase de grupos.

A estos seis goles hay que sumar los seis tantos que firmó durante la fase de clasificación, lo que eleva su cifra total a 12 dianas en toda la edición. Un registro que supone la mejor marca en el torneo desde los 15 goles logrados por Cihan Özcan con Turquía en la clasificación de 2007, confirmando el impacto histórico del atacante belga.

Por detrás de Rahou aparece el italiano Julio de Oliveira, con cuatro goles, decisivos para la clasificación de Italia a los cuartos de final. El jugador transalpino firmó también un triplete ante Polonia y completó su cuenta con otro tanto frente a Hungría, siendo la principal baza ofensiva de su selección.

En el grupo de jugadores con tres goles figuran ocho futbolistas, seis de ellos aún en competición, entre los que destacan los españoles José Raya y Mellado, máximos realizadores de España en el torneo. Además, con dos goles aparecen otros internacionales como Antonio Pérez, Cecilio y Pablo Ramírez. EFE

