Butragueño: “En la ida tenemos que enviar el mensaje de que vamos a ganar”

Madrid, 30 ene (EFE).- Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, dijo este viernes que en la eliminatoria contra el Benfica, previa a los octavos de final de la Liga de Campeones, el equipo blanco ha de “enviar el mensaje” de que va “a ganar” desde el partido de ida, sin pensar que la vuelta será en el estadio Santiago Bernabéu.

“Volvemos a Lisboa (tras la derrota del pasado miércoles por 4-2). Es curioso porque llevábamos 60 años sin jugar contra ellos y vamos a jugar tres partidos en un mes. Tenemos que conseguir un buen resultado. El otro día hicieron un gran partido y demostraron sus fortalezas. Eso nos tiene que servir para preparar adecuadamente la ida, conseguir un buen resultado y, con el apoyo del Bernabéu, clasificarnos para octavos”, dijo en Realmadrid TV.

“Tenemos que afrontar el partido con la idea de intentar ganarlo. Somos un equipo que juega para ganar. Es verdad que hay un segundo partido en nuestro estadio, pero en la ida tenemos que enviar el mensaje y emitir la señal de que vamos a ganar”, añadió.

Butragueño destacó la calidad de los jugadores de ataque del Real Madrid como posible factor diferencial de la eliminatoria.

“Tenemos jugadores en ataque que en cualquier momento pueden resolver el partido y hay que aprovechar esa circunstancia. Hay que tener una defensa sólida, pero sabemos que parte de esta fortaleza está en el ataque y tenemos que aprovecharlo al máximo”, aseguró.

La eliminatoria se disputará el 17 o 18 de febrero -ida- y el 24 o 25 -vuelta-.

“Ahora tenemos dos semanas y eso nos tiene que ayudar para entrenar, recuperar lesionados y descansar. Tenemos que aprovechar este periodo para prepararnos para todo lo que viene. Por supuesto, lo vivimos con la máxima ilusión. Ahora viene todo lo bueno y cada partido puede alejarte o acercarte al título”, declaró Emilio Butragueño.

“Tenemos que seguir con toda la energía y toda la unidad que hemos tenido. Tenemos mucho talento y ojalá que podamos recuperar a los lesionados. Es una fase decisiva y que Arbeloa pueda contar con casi toda la plantilla sería importantísimo”, señaló. EFE

