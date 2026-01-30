Espana agencias

Ambros Martín deja de ser el entrenador de la selección femenina

Madrid, 30 ene (EFE).- El canario Ambos Martín deja de ser el entrenador de la selección femenina de balonmano, según un acuerdo al que ha llegado con el presidente de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), Francisco Blázquez, "con el consenso de la Junta Directiva", informó este viernes el organismo.

Según indica en un comunicado la RFEBM, Martín, que se hizo con las riendas de las 'Guerreras' en mayo de 2023, "ha llevado a cabo una renovación del equipo, incorporando a jóvenes talentos que deberán marcar el futuro del balonmano femenino español".

No obstante, ante los últimos resultados, Blázquez reconoce que necesitan "generar un punto de inflexión para afrontar los dos próximos años, tanto con el Europeo 2026 como el Mundial 2027, torneos en los que estarán en liza las plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Debemos aportar posibles soluciones para cambiar la tendencia actual".

España no pasó la fase de grupos en el Europeo 2024 al ser tercera, mientras que en el Mundial 2025 fue quinta de su serie en la fase principal y acabó en la decimocuarta plaza de la clasificación final. EFE

