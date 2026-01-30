Alejandro Muñiz dirigirá el Elche-Barcelona y Víctor García el Levante-Atlético

Madrid, 30 ene (EFE).- Alejandro Muñiz, del Comité Gallego, ha sido designado para dirigir este sábado el encuentro Elche-Barcelona, correspondiente a la vigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports, mientras que Víctor García, del Catalán, pitará el Levante-Atlético de Madrid.
- Designaciones para los partidos del sábado de la jornada 22 de LaLiga EA Sports
Oviedo-Girona Javier Alverola
VAR Óliver de la Fuente
Osasuna-Villarreal Ricardo de Burgos
VAR Carlos del Cerro
Levante-Atlético de Madrid Víctor García
VAR Jorge Figueroa
Elche-Barcelona Alejandro Muñiz
VAR Valentín Pizarro
- Desginaciones para los partidos del sábado de la jornada 24 de LaLiga Hypermotion:
Albacete-Zaragoza José Antonio Sánchez
VAR Raúl Martín González
Burgos-Leganés Sergiu Muresan
VAR Iván Caparrós
Cultural-Deportivo Marta Huerta
VAR David Gálvez
Córdoba-Valladolid Manuel A. Pérez
VAR Juan Luis Pulido
EFE
jap