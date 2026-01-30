Alejandro Muñiz dirigirá el Elche-Barcelona y Víctor García el Levante-Atlético

Madrid, 30 ene (EFE).- Alejandro Muñiz, del Comité Gallego, ha sido designado para dirigir este sábado el encuentro Elche-Barcelona, correspondiente a la vigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports, mientras que Víctor García, del Catalán, pitará el Levante-Atlético de Madrid.

- Designaciones para los partidos del sábado de la jornada 22 de LaLiga EA Sports

Oviedo-Girona Javier Alverola

VAR Óliver de la Fuente

Osasuna-Villarreal Ricardo de Burgos

VAR Carlos del Cerro

Levante-Atlético de Madrid Víctor García

VAR Jorge Figueroa

Elche-Barcelona Alejandro Muñiz

VAR Valentín Pizarro

- Desginaciones para los partidos del sábado de la jornada 24 de LaLiga Hypermotion:

Albacete-Zaragoza José Antonio Sánchez

VAR Raúl Martín González

Burgos-Leganés Sergiu Muresan

VAR Iván Caparrós

Cultural-Deportivo Marta Huerta

VAR David Gálvez

Córdoba-Valladolid Manuel A. Pérez

VAR Juan Luis Pulido

EFE

jap