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Junqueras no irá al acto de Rufián y Montero por "agenda" y reitera su no al frente amplio

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Barcelona, 7 abr (EFE).- El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha confirmado que no asistirá al acto de Gabriel Rufián (ERC) e Irene Montero (Podemos) este jueves en Barcelona por "temas de agenda" y ha reiterado su 'no' a un frente amplio de izquierdas que incluya a ERC.

"ERC, el BNG o Compromís ya representan todo lo que tienen que representar. Les deseo mucha suerte a los partidos españoles. En su ámbito de decisión, no tenemos intención de decirles a los demás cómo tienen que presentarse", ha dicho en una entrevista este martes en RNE.

Junqueras ha rechazado así una vez más la propuesta de Rufián, portavoz de los republicanos en el Congreso, para que ERC participe en una candidatura unitaria de las izquierdas, si bien cree que lo que dice "tiene un punto de razonable".

De todos modos, ha reiterado su negativa a que ERC forme parte de esta candidatura porque "es un partido que tiene su representación en Cataluña".

"No se presenta en otros lugares. No se presenta en Finlandia ni tendría ningún sentido, ni nadie espera, que nos presentemos en quién sabe dónde", ha expuesto.

Sobre si es una contradicción que Rufián sea portavoz de ERC y defienda este frente en contra de la dirección, Junqueras ha considerado "perfectamente compatible" reivindicar mejoras en vivienda, transporte público y salud para la sociedad catalana y para "otros lugares".

En cuanto a las negociaciones con los socialistas, Junqueras ha insistido en que deben cumplir con sus pactos con los republicanos si quieren "estabilidad" y presupuestos, en el Estado y en Cataluña.

En concreto, ha reclamado al PSOE poner "una alternativa sobre la mesa" si no quiere ceder la recaudación del IRPF a Cataluña, tal y como prevé el acuerdo firmado entre ERC y el PSC para investir a Salvador Illa.

Junqueras ha reiterado que su condición para pactar los presupuestos con el Govern es concretar avances en el autogobierno, algo que ERC tiene "la obligación y la voluntad" de defender en la negociación de las cuentas, que sigue abierta.

"Nosotros trabajamos siempre. La cuestión es si el PSC tiene el mismo interés", ha deslizado, y ha añadido que en ERC están "encantados de conceder crédito a quien lo merezca".

Sobre la relación con Junts, ha afirmado que la voluntad de ERC es "colaborar con los partidos de tradición democrática", tanto con los de Carles Puigdemont como con el PSOE. EFE

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