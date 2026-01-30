Espana agencias

Alcaraz, intratable a cinco sets e infalible con 2-0

Murcia, 30 ene (EFE).- Carlos Alcaraz, que disputará por primera vez la final del Abierto de Australia tras vencer en un épico duelo de cinco horas y 27 minutos al alemán Alexander Zverev, que llegó a igualar una desventaja de dos sets y que reafirmó la fortaleza del español en partidos a cinco sets.

El murciano de 22 años, número uno del mundo, nunca ha perdido un encuentro en el que tuvo una ventaja de dos sets. En esta ocasión Zverev estuvo cerca de hacerlo pero la reacción de Alcaraz evitó la remontada.

Los número de Alcaraz en partidos a cinco mangas evidencian la solidez del español que solo ha perdido uno de quince partidos disputados que llegaron al quinto parcial, ante el italiano Matteo Berrettini en la tercera ronda del Abierto de Australia del 2022 (6-2, 7-6 (7), 4-6, 2-6 y 7-6 (10-5 en el súper tie break).

Hasta este partido, Alcaraz que debutó en un Grand Slam en el Abierto de Australia del 2021, ya había superado tres compromisos llevados al límite de parciales. La más reciente fue la de la final de Roland Garros del 2025, ante el italiano Jannik Sinner, cuando el español protagonizó una estupenda remontada y logró su quinto Grand Slam.

El de El Palmar, de 22 años y número 1 del mundo, se impuso al jugador de San Cándido, de 24, actual segundo del ranking ATP, por 4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3) y 7-6, (10-2 en el 'súper tie break'). Ese encuentro, como el ganado a Zverev este viernes, duró 5 horas y 27 minutos.

En Wimbledon, en el 2021, Alcaraz también ganó por 3-2 al japonés Yasutaka Uchiyama; en el 2022 contra el alemán Jan-Lennard Struff; en la final de 2023 ante el serbio Novak Djokovic, y en 2024 frente al estadounidense Frances Tiafoe.

En Roland Garros, en el 2022, el murciano se impuso también tras perder dos sets a su Albert Ramos; en el 2024 ante Sinner y en la final contra Zverev y en esa final del 2025 también contra el transalpino.

En el Abierto de Estados Unidos agotó los cinco sets hasta en seis partidos. En el 2021, ante el griego Stefanos Tsitsipas y el alemán Peter Gojowczyk y en 202,2 contra el croata Marin Cilic, Sinner y Tiafoe.

Nadie ha sido capaz de remontar dos parciales a Alcaraz. Sin embargo, el número uno del mundo ha podido dar la vuelta a una desventaja de dos mangas en aquella final de Roland Garros contra Sinner. EFE

