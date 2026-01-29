Espana agencias

Piden 6 años de cárcel para un hombre por agredir sexualmente de forma continuada a la hija de su pareja en Asturias

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 6 años de prisión, entre otras penas y medidas, para un procesado por agredir sexualmente de forma continuada a la hija de su pareja, con la que convivía en Siero. La vista oral se celebró este jueves en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, y quedó vista para sentencia.

El Ministerio Fiscal sostiene que el procesado solía jugar con una de las hijas de su pareja, con la que residía en el municipio de Siero, pero, a partir de que la menor (nacida en 2007) cumplió los 14 años, comenzó a hacerle tocamientos y a intentar darle besos en la boca, a lo que la niña se oponía. Estos hechos ocurrieron hasta que la víctima tenía poco más de 16 años.

El juzgado acordó una orden de protección, prohibiendo al procesado aproximarse a ella a menos de 200 metros, a su domicilio, centro educativo o cualquier otro lugar donde se encontrara, así como comunicarse con cualquier medio. Los hechos provocaron secuelas psicológicas en la menor.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años y solicita que se condene al procesado a 6 años de prisión, prohibición de aproximación a la víctima a menos de 200 metros, a su domicilio, centro educativo o cualquier otro lugar donde se encuentre, así como comunicarse con ella por cualquier medio, ambas medidas durante 9 años; libertad vigilada durante 5 años, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad; inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante 7 años; e inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o actividad, sean o no retribuidos, que conlleven un contacto regular y directo con menores de edad durante 11 años.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el procesado indemnice a la víctima con 5.000 euros, más los intereses legales correspondientes.

