Espana agencias

La Abogacía presenta el Libro Blanco sobre el uso de la IA en la profesión: "Nadie debe quedarse atrás"quedarse atrás"

El informe pionero impulsa la formación digital de los juristas, advierte sobre riesgos y brechas de conocimiento y destaca la urgencia de adaptarse a los nuevos retos tecnológicos para mejorar la eficiencia, según líderes del sector legal en España

Guardar

El Libro Blanco sobre el uso de la Inteligencia Artificial en la abogacía, presentado este jueves en España, destaca que solo un 8 por ciento de los abogados afirma poseer conocimientos profundos acerca del funcionamiento de programas de IA aplicados al ámbito jurídico, mientras que la mitad de los encuestados reconoce contar con un nivel bajo de entendimiento sobre dichas herramientas. Esta revelación forma parte de los resultados principales del documento difundido por el Consejo General de la Abogacía, según informó el medio fuente.

Durante la presentación del Libro Blanco, el presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González, subrayó que el 60 por ciento de los profesionales del sector legal en España ya emplea aplicaciones que integran inteligencia artificial en sus procesos laborales. De acuerdo con lo expuesto por González, esta cifra evidencia una rápida adopción de tecnologías emergentes, aunque también resalta la urgencia de avanzar en la formación digital de los juristas para evitar desigualdades en el acceso y uso profesional de la IA. El presidente del Consejo recalcó: “Si queremos ser la abogacía tecnológica que la sociedad necesita, no puede haber brechas; nadie debe quedarse atrás”, tal como publicó la fuente original.

El documento, considerado el primero de su tipo en Europa, recoge datos y reflexiones procedentes de una amplia encuesta entre profesionales del sector en España. Dicha consulta señala, además, que un 29 por ciento de los encuestados estima tener un grado medio de conocimientos sobre herramientas de inteligencia artificial, a la vez que el 65 por ciento muestra interés en recibir formación especializada y el 53 por ciento manifiesta disposición para invertir en la adquisición de estas aplicaciones tecnológicas en los próximos años.

A la presentación asistió el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien resaltó la atención que ha despertado el informe ante instituciones como la Comisión Europea. López se refirió al libro como “novedoso, riguroso y ejemplar”. Manifestó también la importancia de un marco ético y jurídico sólido frente a la revolución digital: “La tecnología es necesaria para la justicia, sin duda, pero la justicia es imprescindible para la tecnología. Porque una revolución digital sin Derecho es la ley de la selva. Este libro es pertinente y oportuno porque aporta datos y reflexiones para gobernar una IA útil, ética y responsable en la abogacía”, según consignó el medio.

El presidente de la Abogacía insistió en que “la Inteligencia Artificial nos va a permitir mejorar tiempos y rendimientos, pero sin perder de vista la calidad del servicio que ofrecemos. La tecnología nos permite más calidad y mejor servicio a la sociedad, pero siempre bajo nuestra directa supervisión y juicio crítico”. González subrayó además la responsabilidad última e intransferible del jurista en todas las gestiones realizadas en su despacho, incluso cuando emplea herramientas automatizadas. Tal como reportó el propio Consejo, este enfoque busca entregar eficiencia sin menoscabo del control ético y profesional.

De acuerdo con lo detallado por el medio, la Abogacía ha puesto en marcha el Programa en Competencias Digitales (Upro), en el que ya participan más de 20.000 profesionales del sector legal. Este programa, una colaboración entre el Consejo General, los Colegios de Abogados, Unión Profesional y Red.es, y financiado con fondos europeos, se plantea como objetivo dotar a los abogados de los conocimientos necesarios para integrar la tecnología en el ejercicio de la abogacía, incrementando así la eficiencia sin descuidar la seguridad y la calidad en el servicio.

Según publicó la fuente, el Libro Blanco enfatiza que el avance digital en la profesión requiere que la formación sea universal y accesible, de forma que la introducción de la inteligencia artificial no genere mayor desigualdad entre los profesionales ni entre los clientes. El informe advierte que las brechas de conocimiento pueden aumentar los riesgos legales y éticos en la gestión de casos y procesos, por lo que urge una respuesta coordinada en el diseño y la implementación de políticas de educación tecnológica dentro del sector jurídico.

El compromiso institucional al que alude el Consejo General de la Abogacía, reflejado tanto en los programas formativos como en el impulso del Libro Blanco, pretende garantizar que la transformación digital sea un proceso inclusivo y que fortalezca la confianza pública en el uso de tecnologías avanzadas por parte de los abogados en España, según reportó el medio.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialAbogacíaConsejo General de la AbogacíaSalvador GonzálezÓscar LópezUnión EuropeaEspañaBruselasLibro BlancoCompetencias digitalesEUROPAPRESS

Últimas Noticias

A prisión el padre acusado de matar a su hija mayor de edad en su casa de Córdoba

El sospechoso será investigado por el fallecimiento de una mujer de unos 30 años, hallada en un domicilio del barrio Ciudad Jardín de Córdoba, mientras las autoridades descartan violencia de género como motivo, según el TSJA

A prisión el padre acusado

Junts pide un plan de formación integral en el "trato adecuado al usuario" en Rodalies

El Parlament respalda una propuesta para fortalecer la capacitación del personal, mejorar la atención a los viajeros y garantizar comprensión en catalán, además de medidas para accesibilidad universal y mayores recursos estatales destinados a dependencia y discapacidad en Catalunya

Junts pide un plan de

A juicio los cinco patrones del cayuco con más de 80 migrantes muertos rescatado por un crucero cerca de Canarias

Cinco hombres de Senegal enfrentarán la justicia en Tenerife, acusados de organizar una peligrosa travesía desde África en la que decenas perecieron por hambre y sed, tras cobrar altas sumas y sobrecargar la embarcación en condiciones precarias

A juicio los cinco patrones

El PP reitera su compromiso en la lucha contra el acoso, "una lacra que nos interpela a todos y que debemos combatir"

Durante un congreso en Córdoba, Jaime de los Santos enfatizó ante medios la urgencia de medidas eficaces frente a problemáticas en el ámbito educativo, cuestionando la gestión del gobierno nacional y señalando deficiencias en las políticas actuales de protección a menores

El PP reitera su compromiso

Los convocantes de la manifestación por Rodalies dicen que el PP no es bienvenido: Son "culpables"

PTP, organizadores del acto en defensa del servicio ferroviario en Barcelona, cuestiona la presencia de dirigentes populares y los responsabiliza de recortes en inversiones, afirmando que buscan rédito político y no comparten los reclamos de la sociedad

Los convocantes de la manifestación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Francina Armengol firma un convenio

Francina Armengol firma un convenio para garantizar la traducción al catalán de las leyes que se aprueben en el Congreso

La DGT trabaja en una nueva señal que avisará en tiempo real de averías y accidentes en carretera: será complementaria de la baliza V16

La Sanidad vasca admite ahora que se han administrado dos tipos más de vacunas caducadas: podrían verse afectados 78 pacientes

La Fiscalía investiga si la vacunación con dosis caducadas en el País Vasco constituye un delito contra la salud pública

Bruselas prepara un endurecimiento de la política de visados para reducir al mínimo las llegadas irregulares a la Unión Europea

ECONOMÍA

Sorteo 4 de la Triplex

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

7 de cada 10 empresas españolas han registrado un aumento en el absentismo a corto plazo, según una encuesta

Paloma Zabalgo, abogada: “Soy más partidaria de dejar una vivienda en herencia que de donarla en vida”

Ábalos renuncia a su acta de diputado y se jubila desde la cárcel: ¿Cómo funciona la pensión cuando se está en prisión?

Resultados del Sorteo 3 de Triplex de la ONCE este jueves 29 de enero

DEPORTES

Aston Martin llega pisando fuerte

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla

Así fue el gol olímpico que el árbitro anuló a Julián Álvarez y el motivo por el que no era válido