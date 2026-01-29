Espana agencias

Bolaños espera que los aragoneses "no se dejen llevar por el aluvión de mentiras y vayan en masa a votar"

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha confiado este jueves que los aragoneses "no se dejen llevar por un aluvión de mentiras y de desinformación que continuamente sobrevuela nuestro país" y que "vayan en masa a votar" en las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero.

"Tienen que votar lo que les interesa, tienen que votar a la gente que les defiende, a la gente que estamos siempre ahí, a los que estamos trabajando para que las pensiones se incrementen y no a los que votan para que bajen las pensiones, a los que estamos trabajando para que se apruebe un decreto, no para defender ocupas, que eso es una trola como una casa, sino para que personas que no tienen dónde ir no se tengan que ir debajo de un puente porque no tienen ninguna alternativa habitacional", ha expresado en declaraciones a los medios antes de un acto en Alcañiz (Teruel), donde ha arropado al número uno del PSOE por esta provincia a las Cortes, Rafael Guía.

A ello ha sumado que el Gobierno está trabajando para que personas, "en lo más duro del invierno", puedan tener un bono energético para pagar el agua, el gas y la luz "a un precio más bajo".

Así, frente a un PSOE que habla de "subir pensiones", de que "gente con pocos recursos pueda encender la calefacción" o de que "las personas que no tienen donde ir no se les desahucie y se queden en la calle", la derecha está hablando de cuestiones que "son mentiras o nada tienen que ver con la vida de la gente".

Por ello, Bolaños ha pedido el voto para la candidata socialista, Pilar Alegría, que "será una magnífica presidenta" como "sin duda merece Aragón" y que se ocupará de "los problemas de las personas".

A menos de dos horas del debate a ocho que organiza 'TVE', ha adelantado que espera que no sea "muy diferente" al anterior debate a cara entre los candidatos de PP y PSOE, en el que Jorge Azcón "hablará mucho de Pedro Sánchez" y Pilar Alegría "hablará de los problemas de los aragoneses y de cómo poner la solución".

REGULARIZACIÓN: APUESTA POR LOS DERECHOS

Preguntado por la regularización de inmigrantes, el ministro de Justicia ha recordado que es una medida que se ha tomado "muchas veces a lo largo de la historia de la democracia" y que, por ejemplo, durante los gobiernos de José María Aznar, hubo tres.

"Sin duda el Partido Socialista apuesta por que las personas que están en nuestro país y que están trabajando y que están aportando nuestra economía y nuestro desarrollo sean personas que tengan derechos, que coticen a la seguridad social y tengan todas las condiciones laborales, económicas y de derechos que corresponden a cualquier ciudadano en nuestro país", ha remarcado.

Bolaños ha reiterado que el PSOE apuesta "por la dignidad humana, por los Derecho Humanos", mientras hay quien "de la mano de la ultraderecha" utiliza "discursos racistas y xenófobos" para "intentar ocultar la realidad de que estas personas ya están en nuestro país trabajando y están en la economía sumergida".

De igual forma, ha calificado de "una ignorancia insuperable" las acusaciones sobre que Sánchez pretende alterar el censo electoral, dejando claro que "estas personas, una vez regularizadas, no pasan a ser nacionales españoles, por tanto no tienen derecho a voto".

"Yo lamento muy mucho que la derecha y la ultraderecha, esa unidad de destino universal que forman PP-Vox, se dediquen a difundir este tipo de patrañas cuando realmente lo que estamos hablando es de derechos de personas, personas que ya están trabajando en España, personas que están cuidando a nuestros padres, a nuestras madres, que están trabajando en industrias, en fábricas, en el campo, en cafeterías", ha expresado.

Bolaños también se ha comprometido con los proyectos pendientes para el Bajo Aragón, como la autovía A-68, que ha definido como un proyecto "prioritario", o avanzar en el plan de transición justa para reindustrializar Andorra tras el cierre de la central térmica.

