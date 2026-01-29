Abascal (Vox): "No ha nacido presidente, periodista u obispo que nos haga aceptar la invasión o la islamización"

La intervención de Santiago Abascal en Barbastro se vio marcada por referencias al pasado histórico español y la exigencia de cambiar las directrices políticas seguidas en las últimas décadas. Según el medio Europa Press, el presidente de Vox recurrió al ejemplo de la recuperación cristiana de la península para ilustrar su argumento de que los retrocesos sociales y políticos pueden revertirse. Abascal subrayó que personajes históricos, considerados la raíz de la nación, lucharon durante siglos por restituir lo que definió como “la patria”, trasladando el mensaje de que la actual coyuntura también puede tener un cambio radical de rumbo.

Durante el acto celebrado en el Gran Hotel Ciudad de Barbastro, Abascal responsabilizó tanto al PSOE como al PP de fomentar la inmigración masiva y de facilitar, según sus palabras, una “invasión” y la “islamización” de la sociedad española. Europa Press reportó que el líder de Vox atribuyó tanto a “la mafia corrupta” socialista como a “la estafa y la mentira” popular ser los responsables de lo que percibe como una entrada irregular de extranjeros potenciada a lo largo de cuatro décadas. Abascal criticó de forma directa la regularización extraordinaria de 500.000 personas migrantes impulsada recientemente por el Gobierno, considerando esta medida una continuidad de políticas erróneas.

El presidente de Vox insistió en que ninguna autoridad—sea presidente, periodista u obispo—logrará que su formación acepte estos cambios. “No ha nacido el presidente, el periodista o el obispo que nos haga comulgar con ruedas de molino, que nos haga aceptar la invasión de nuestra patria o la islamización de nuestra sociedad”, puntualizó en declaraciones recogidas por Europa Press.

De acuerdo con Abascal, tanto PP como PSOE habrían “robado la España de nuestros padres” cediendo la soberanía nacional a instituciones europeas y a burócratas de Bruselas, así como pactando intereses alejados de la ciudadanía española. El dirigente de Vox acusó a ambos partidos de entregar la unidad nacional a los separatistas y deteriorar servicios fundamentales, la seguridad en las calles y las oportunidades económicas. “Hoy mucha gente trabaja para ser esclavos y para ser pobres”, agregó según publicó Europa Press, en referencia a la precariedad que percibe en el mercado laboral y la pérdida de prosperidad.

En su discurso, Abascal cuestionó la legitimidad de la estrategia de Pedro Sánchez, asegurando que el presidente utiliza indicadores macroeconómicos para transmitir una idea de bonanza que no vivirían los ciudadanos. “Hay que ser desaprensivo y canalla para decir eso a los españoles que no llegan a final de mes”, expresó el mandatario de Vox, siempre citando a Europa Press, e insistió en que esas cifras no se corresponden con la realidad cotidiana de la población. Añadió críticas al uso de los impuestos, preguntando si estos recursos públicos tienen realmente como destino áreas prioritarias o si se destinan a “ayuda al desarrollo”, “ideologías”, sindicatos o partidos.

En el tema migratorio, volvió a insistir que las actuales políticas han derivado en condiciones más favorables para quienes entran de forma irregular al país, en comparación con la población local. Manifestó su oposición al proceso de regularización para “desviar la atención” de otros asuntos, como los accidentes ferroviarios ocurridos recientemente en Córdoba y Barcelona. Según consignó Europa Press, Abascal argumentó que desde el Gobierno “han dicho a ver si cuela y se deja de hablar de los muertos” y prometió mantener su postura crítica sobre los casos de corrupción y traición que, según él, afectan a las víctimas.

Negó que la mayoría de migrantes estén huyendo de conflictos y sostuvo que la atracción radica en las condiciones ofrecidas por los propios gobiernos, como alojamiento con calefacción, aire acondicionado y pensión completa. Incluso criticó el otorgamiento de nacionalidad, refiriéndose a presuntas “nacionalizaciones fraudulentas” que, en su opinión, Vox revertiría si tuviera la oportunidad. Según su visión, “esto no es inmigración. Esto es una invasión en toda regla”, sentenció Abascal de acuerdo con el reporte de Europa Press, y volvió a abogar por la “remigración”.

El líder de Vox insistió en que el enfoque solidario debe empezar por la ciudadanía local y, únicamente después, podría extenderse a otros países si fuera posible: “Solidarios sí. En primer lugar, con nuestros hijos. En segundo lugar, con nuestros vecinos y con nuestra patria. Y si después podemos ayudar al resto y preocuparnos hasta por Groenlandia, pues lo haremos. Pero primero, lo nuestro”. Señaló además que su posición no responde a motivos de xenofobia ni racismo, sino que la enmarca en el sentido común.

Durante el evento se refirió también al funeral oficial celebrado en Huelva por los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, al que no asistió. Justificó su ausencia alegando que no participaría en una sesión fotográfica ni “pondría caritas de pena”. Según expresó y difundió Europa Press, “la pena la transformamos en rabia y en deseo de justicia para que los culpables paguen y por eso estamos aquí señalando al Gobierno criminal responsable de la corrupción en la Renfe”, diferenciándose así de quienes, en su opinión, acuden a los funerales solo para mostrarse compungidos ante la opinión pública.

En el transcurso del mitin, intervino también Alejandro Nolasco, candidato de Vox a la Presidencia de Aragón, quien criticó la exclusión de su formación de un debate previo a las elecciones, pactada entre Jorge Azcón (PP) y Pilar Alegría (PSOE), y aseguró que en el debate siguiente transmitirían “las verdades”. Nolasco lamentó que la juventud aragonesa sufra lo que definió como consecuencias de “la degradación” social y atribuyó estos males a la gestión bipartidista de los últimos años, que, según él, se ha aliado con el separatismo. Demandó además la finalización de infraestructuras como la A-21, la A-23 y variantes de Jaca y Sabiñánigo.

Europa Press detalló durante la cobertura que, a lo largo de las intervenciones, se insistió tanto en la crítica al actual sistema político como en la necesidad de un cambio profundo en materias de soberanía, economía, seguridad, fronteras y políticas migratorias. Tanto Abascal como Nolasco se presentaron como alternativa a la agenda implantada durante las últimas cuatro décadas por los partidos mayoritarios, reiterando la necesidad de revertir esas decisiones para, en palabras de Abascal, “cambiar el rumbo radicalmente”.