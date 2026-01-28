Feijóo carga contra Sánchez por su regularización "masiva" de migrantes: "No tiene derecho a incrementar el censo"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que la regularización "masiva" de inmigrantes que ha anunciado el Gobierno, cuya estimación "supera las 800.000 personas", va contra la política migratoria europea. Además, ha acusado al Ejecutivo de buscar ampliar el censo en España tanto con esa regularización como con la Ley de Nietos --aludiendo a las solicitudes de nacionalidad de "más de dos millones de personas"--, algo a lo que, a su juicio, "no tiene derecho".

En un acto electoral en Figueruelas (Zaragoza) junto al presidente de Aragón y candidato a la reelección, Jorge Azcón, Feijóo ha alertado de que la regularización de inmigrantes va a suponer un "efecto llamada".

"El Gobierno no puede regalar la residencia legal a cualquier persona. Las regularizaciones han de ser individualizadas, caso a caso", ha manifestado, para añadir que se trata de "una alfombra roja para convertir la ilegalidad en una forma de residir" en España.

Además, ha indicado que esa decisión es "doblemente irresponsable" porque el Gobierno ya está otorgando, a través de la llamada Ley de Nietos, la nacionalidad a "dos millones de personas" y su "incorporación en el censo" de España.

"NO TIENE DERECHO A INCREMENTAR EL CENSO"

Y ahora, ha proseguido el líder del PP, de forma "simultánea" pretende incorporar a "más de 850.000 personas que están de forma irregular" en el país a través de una regularización "masiva" de migrantes.

Según Feijóo, esa decisión "va contra la política europea pactada entre los Estados miembros". "Si usted quiere hablar de inmigración irregular, llévelo al Congreso, que se debata en el Congreso y que se vote. Usted no tiene derecho a incrementar el censo de los españoles con la Ley de Nietos en más de dos millones de personas y con la regularización de más de 800.000 personas", ha enfatizado.

El jefe de la oposición ha subrayado que desde que Gobierna Sánchez, la población en situación irregular ha crecido "un 685%" y la estimación es que esta última decisión podría regularizar a 800.000 personas más por la reagrupación familiar. En su opinión, "dar vía libre a esto en este contexto es una irresponsabilidad".

UNA MEDIDA "IMPROVISADA" PARA "DESVIAR LA ATENCIÓN"

Feijóo ha afirmado que esta regularización "masiva e improvisada" aprobada este martes en Consejo de Ministros lo que busca es "desviar la atención" tras los accidentes ferroviarios en Adamuz y en Gélida, que han costado la vida a 46 personas.

"Que el Gobierno lo tenga muy claro, si cree que se va a dejar de hablar de la negligencia ferroviaria de los últimos años, por esta inmigración irregular, se equivoca. Esto es una falta de respeto a la inteligencia de los españoles", ha enfatizado.

Según Feijóo, se trata de una "cortina de humo" pero además es "inhumano e indecente". "Les da igual todo, les da igual que esta regularización masiva vaya en contra de la normativa europea y vaya en contra de la legitimidad que tiene el Congreso y las Cortes Generales para debatirlo y aprobarlo", ha denunciado, para insistir en que esa decisión "va contra la mayoría que hay" en la Cámara Baja.

EL PP, CONTRA EL INCREMENTO DEL CENSO

Fuentes de la cúpula del PP han señalado a Europa Press que no están de acuerdo con la posibilidad de que "se incremente el censo en 2,4 millones de personas a los que se les da nacionalidad de origen y pueden votar", en alusión a la Ley de Nietos. Según añaden, son personas que puede que no hayan estado nunca en España y pueden acabar votando en futuras citas electorales.

Los 'populares' también dudan de "los intereses de Pedro Sánchez para dar capacidad de voto desde dentro de dos años a todos los regularizados ahora" --que cifran en más de 800.000-- tras el acuerdo entre PSOE y Podemos, han añadido las mismas fuentes.

Sin embargo, el Gobierno estima que unos 500.000 migrantes podrán beneficiarse de esa regularización, al tiempo que ha asegurado que esa regularización extraordinaria no tendrá impacto presupuestario ni en materia de personal.

AYUSO CREE QUE PUEDE "ALTERAR EL CENSO ELECTORAL"

También se ha pronunciado desde San Sebastián de los Reyes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha asegurado que la intención del Gobierno de la nación de regularizar a migrantes generará "graves dificultades" para gestionar servicios públicos, en una decisión que, a su juicio, se lleva a cabo por "fines electoralistas".

Además, Ayuso cree que es "profundamente irresponsable" y "una trampa" que "puede alterar el censo electoral". Considera que se trata de una "absoluta ocurrencia" del Gobierno de Pedro Sánchez, que no sabe "ni siquiera hablar de las cifras" y que lo utiliza como "una auténtica cortina de humo".