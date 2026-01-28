El PP pregunta "a cambio de qué" o de "cuánto" entrega Ábalos su escaño: "con Pedro Sánchez nada es a cambio de nada"

La renuncia al escaño de José Luis Ábalos ha sido recibida con una respuesta inmediata desde la principal fuerza opositora, que ha insistido en que este paso no detendría la acción de la Justicia ni modificaría los procedimientos en curso contra el exministro. Según publicó el medio fuente, el Partido Popular destacó que la salida de Ábalos del Congreso no le exime de rendir cuentas ante los tribunales y que el Supremo seguirá siendo el órgano encargado de juzgar la causa principal, mientras que otros asuntos vinculados pasarán a la Audiencia Nacional. El contexto de esta dimisión se ubica en el llamado ‘caso Koldo’, tras la confirmación del procesamiento del exdirigente socialista y el rechazo a su recurso contra el ingreso en prisión.

El Partido Popular interrogó públicamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre qué recibe a cambio o por cuánto el exministro deja su escaño, tras recordar que Ábalos ya había sido suspendido de sus derechos parlamentarios, sin sueldo ni posibilidad de voto, en el momento en que se confirmó su procesamiento. Tal como informó el medio fuente, los populares argumentaron que el asiento de Ábalos “nunca debió haberlo ocupado” y que, con la renuncia, el Ejecutivo podrá recuperar un voto que había perdido tras el ingreso en prisión del exministro, algo especialmente relevante dada la actual fragilidad de la mayoría parlamentaria del Gobierno.

La dirección del Partido Popular también resaltó que Ábalos comenzó la legislatura como diputado y que ahora la termina privado de libertad, señalando la contradicción de que, a su juicio, el expresidente del Congreso recibiera el acta y los privilegios de aforado cuando ya existían sospechas sobre sus conductas. “Le otorgó aforamiento y sueldo pese a conocer sus corruptelas”, han afirmado las fuentes del PP recogidas por el medio fuente, y han añadido que con la entrega del acta el exministro estaría “devolviendo el favor” recibido. A este respecto, plantearon sus sospechas sobre los verdaderos motivos que subyacen a la dimisión y reclamaron conocer “a cambio de qué o de cuánto” se produce, insistiendo en que “con Pedro Sánchez nada es a cambio de nada”.

El medio fuente detalló que la renuncia de Ábalos se comunicó a través de sus redes sociales, donde explicó que deja su escaño debido a su situación procesal. Pese a la suspensión que pesaba sobre sus funciones parlamentarias, el exministro enfatizó su decisión de abandonar el Congreso después de que el Tribunal confirmara el procesamiento y la apertura de juicio oral.

El Partido Popular enfatizó que la renuncia no supone ningún blindaje ante las investigaciones judiciales. Tras recordar la apertura de juicio oral en la causa principal, reiteró que será el Tribunal Supremo quien juzgue el caso vinculado a la etapa en que Ábalos fue aforado, mientras que otros procedimientos quedarán en manos de la Audiencia Nacional. Del mismo modo, fuentes populares recalcaron que, a su entender, esta dimisión representa un ajuste de cuentas dentro del Partido Socialista, donde Ábalos habría accedido a dejar su asiento parlamentario en beneficio de la estabilidad del Ejecutivo.

Según consignó el medio fuente, el debate se centró también en el aprovechamiento político que podría hacer el Gobierno de este escaño recuperado, dada la situación de “precariedad parlamentaria” del actual Ejecutivo de Sánchez, quien depende de una corta mayoría en la Cámara Baja. En esta línea, el Partido Popular puso de relieve que la dimisión de Ábalos, en el contexto de las investigaciones por el ‘caso Koldo’, permite al Gobierno reforzar su posición y da lugar a interrogantes sobre la existencia de contrapartidas o acuerdos internos aún no desvelados.

Diversas fuentes del Partido Popular citadas por el medio fuente remarcaron la secuencia de hechos en la que, a su juicio, Ábalos habría ocupado el escaño con el conocimiento previo de situaciones irregulares, habría recibido la protección del aforamiento parlamentario y, tras perder el respaldo político y el recurso contra su ingreso en prisión, devuelve ahora el acta, alimentando la sospecha de transacciones políticas entre el exministro y la dirección del PSOE y el Gobierno.

La renuncia, comunicada en un entorno de alta tensión política, intensificó las críticas de la oposición sobre el modo en el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez gestiona la crisis derivada de las investigaciones judiciales relacionadas con miembros del anterior gabinete. El Partido Popular, según reiteró el medio fuente, concluyó que la salida de Ábalos no detendrá el avance de la Justicia ni despejará la incertidumbre sobre la gestión parlamentaria del Gobierno, al tiempo que mantiene en el centro del debate las dudas sobre los verdaderos motivos de esta dimisión y sobre las consecuencias políticas y judiciales que podrían derivar de los próximos pasos procesales.