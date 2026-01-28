Espana agencias

El ministro Torres dice que "no se entiende" el rechazo de algunos partidos al decreto ómnibus: "Les da igual el fondo"

Guardar

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que el rechazo en el Congreso al último decreto ómnibus es "una derrota" para los pensionistas "no porque el Gobierno haya fracasado, sino porque hay partidos que votan en contra de medidas que no se entiende que se voten en contra".

En concreto, el Congreso rechazó, debido a los votos en contra de PP, UPN, Vox y Junts, el real decreto ley 16/2025, que ha supuesto dejar sin efecto parte del paquete de medidas aprobadas por el Gobierno para 2026 en las que se prorroga el llamado 'escudo social', entre las que se incluyen la subida de las pensiones, entre otras medidas.

Según ha explicado Torres, todos los decretos ley "que llevan más de un asunto se llaman así", y "son muy propios de los últimos días o semanas de un año", debido a la necesidad de cerrar medidas que tienen que entrar en vigor el 2 de enero, porque el 1 de enero es festivo.

"Todos los gobiernos, el actual, los anteriores y los futuros, llevan un decreto de cierre, también lo hacen las comunidades autónomas a través de una fórmula como esa. Y yo lo que pregunto es en qué están en contra, porque cuando yo oigo al líder del Partido Popular decir que 'ocupaciones no, pensiones sí', el texto es el mismo que ellos terminaron votando a favor", ha manifestado.

En el caso del ámbito habitacional, Torres ha preguntado "qué es lo que no comparten". "¿Que el gobierno de España tenga medidas para las familias vulnerables a los que se les impide el corte de la luz porque son precisamente vulnerables? ¿En qué están en contra? Porque eso está en el decreto ómnibus", ha planteado.

También ha destacado que "hay ayudas para los afectados de la Comunidad Valenciana por la DANA". "¿Están en contra de eso?", ha remarcado. En este sentido, ha destacado que "yo sí señalo a quién es el responsable". "Esto no es una derrota para los pensionistas, no porque el Gobierno haya fracasado, sino porque hay partidos que votan en contra de medidas que no se entiende que se voten en contra", ha dicho.

Según Torres, "cuando entré en política entendí siempre que lo primero es la defensa del interés general al margen de las cuestiones partidarias", pero "el Partido Popular está tomando decisiones partidarias, yendo en contra del interés general".

A su juicio, "votar en contra de la revalorización de las pensiones, que por cierto, en estos momentos están suspendidas, porque al decaer el Real Decreto-Ley quedan sin efecto", es "una medida absolutamente irresponsable" y "al menos habría que señalar a quienes la impiden".

El Gobierno, ha dicho, "lo que hará es actuar con responsabilidad, como hacemos siempre, frente a lo que hace el Partido Popular y Vox, que por cierto, ya ha ocurrido en otras ocasiones". "Ellos esperan a veces a las votaciones. Nos ocurrió en el último pleno del año pasado", ha relatado.

En concreto, ha señalado que en la votación del decreto ley de inversiones financieramente sostenibles, Esquerra Republicana anunció que no estaban "dispuestos a apoyarlo, que van a votar en contra", una postura "que conseguimos que cambiaran sentándonos con ellos ese mismo día". Pero el Partido Popular, "como Esquerra iba a votar en contra e iba a decaer la medida, pues iba a votar en contra".

"Y finalmente, votó en contra de inversiones financieramente sostenibles que pide la presidencia de la Federación Española de Municipios y todos los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular y el resto de las fuerzas políticas del conjunto del país", ha criticado.

En este sentido, ha remarcado que "ellos esperan estratégica y tácticamente" para ver "si la votación hace que decaiga" la medida, y "les da igual el fondo". "Priorizan que haya una derrota del Gobierno de España. Y yo creo que eso es lo antitético de lo que es y prometemos cuando defendemos la Constitución y la defensa de los intereses de los ciudadanos", ha reivindicado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Llorca cree que el Gobierno no se irá "de rositas" con la dana

Llorca cree que el Gobierno

El juez del 'caso Montoro' pide documentación del exministro de Hacienda y del despacho clave de la trama

El magistrado ordena a la Policía Judicial recabar registros de empresas y sociedades señaladas por la Fiscalía Anticorrupción, amplía seis meses el plazo de indagaciones y aún no fija fecha para declaraciones de investigados en la causa

El juez del 'caso Montoro'

Compromís no participará en el nuevo proyecto de Sumar y sus aliados, aunque está abierto a acuerdos electorales

Joan Baldoví afirma que la formación valenciana mantiene su autonomía respecto a la iniciativa impulsada por Sumar, Izquierda Unida, Comunes y Más Madrid, aunque asegura disposición para negociar pactos políticos de cara a próximos comicios generales

Compromís no participará en el

El ex jefe de gabinete de Teresa Ribera reconoce que se reunió con Koldo, aunque no por la trama de hidrocarburos

Marc Pons detalló ante la Audiencia Nacional que asistió a encuentros con Koldo García, sin abordar asuntos vinculados a licencias ni la red investigada; además, el juez continúa tomando declaraciones clave para esclarecer posibles conexiones en otras carteras ministeriales

El ex jefe de gabinete

Gobierno Vasco defiende la inocencia de los ediles de PNV de Getxo investigados "hasta que se demuestre lo contrario"

El titular de Seguridad subraya que los tres cargos municipales implicados en la demolición del icónico edificio en Vizcaya cuentan con su respaldo en tanto no haya pruebas en contra y reclama máxima integridad a quienes ejercen funciones institucionales

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos renuncia a su acta

Ábalos renuncia a su acta como diputado

Detienen al ‘Pajarito’ y al ‘Moreno’, los dos presuntos autores del ataque con armas de guerra contra agentes de la Policía Nacional en Isla Mayor

El BOE publica el Real Decreto-Ley que fija las ayudas a víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida: hasta 84.141 euros

Mapa de la DGT, en directo | Consulta el estado de todas las carreteras y vías secundarias afectadas por nieve y lluvia por la borrasca Kristin

Un agente de la Guardia Civil salva la vida de un hombre inconsciente tras 18 minutos de RCP en Manzanares el Real, Madrid

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El mercado del alquiler cierra 2025 con 33.400 viviendas menos en oferta y la presión de la demanda en máximos históricos

Amazon anuncia otros 16.000 despidos en todo el mundo tras eliminar en otoño casi 1.000 empleos en España

PepsiCo inicia la tramitación de un ERE en todas sus delegaciones de ventas en España

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

DEPORTES

Maestro y aprendiz se reencuentran

Maestro y aprendiz se reencuentran en Champions: la relación entre Arbeloa y Mourinho y el partido entre el Real Madrid y el Benfica

Ferrero aclara su ruptura con Alcaraz y no descarta entrenar a Sinner: “No voy a decir que no. Si me dan la oportunidad tendría que pensármelo”

Dro y el crimen de Nigrán: la matanza donde murieron cuatro personas y marca la historia familiar del jugador

Juan Carlos Ferrero y su situación actual: “Es difícil ver a Carlos y a todo tu equipo competir”

Michael Schumacher ya no está postrado en una cama: las novedades sobre el estado de salud del piloto de Fórmula 1