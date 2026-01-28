El ministro Torres dice que "no se entiende" el rechazo de algunos partidos al decreto ómnibus: "Les da igual el fondo"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que el rechazo en el Congreso al último decreto ómnibus es "una derrota" para los pensionistas "no porque el Gobierno haya fracasado, sino porque hay partidos que votan en contra de medidas que no se entiende que se voten en contra".

En concreto, el Congreso rechazó, debido a los votos en contra de PP, UPN, Vox y Junts, el real decreto ley 16/2025, que ha supuesto dejar sin efecto parte del paquete de medidas aprobadas por el Gobierno para 2026 en las que se prorroga el llamado 'escudo social', entre las que se incluyen la subida de las pensiones, entre otras medidas.

Según ha explicado Torres, todos los decretos ley "que llevan más de un asunto se llaman así", y "son muy propios de los últimos días o semanas de un año", debido a la necesidad de cerrar medidas que tienen que entrar en vigor el 2 de enero, porque el 1 de enero es festivo.

"Todos los gobiernos, el actual, los anteriores y los futuros, llevan un decreto de cierre, también lo hacen las comunidades autónomas a través de una fórmula como esa. Y yo lo que pregunto es en qué están en contra, porque cuando yo oigo al líder del Partido Popular decir que 'ocupaciones no, pensiones sí', el texto es el mismo que ellos terminaron votando a favor", ha manifestado.

En el caso del ámbito habitacional, Torres ha preguntado "qué es lo que no comparten". "¿Que el gobierno de España tenga medidas para las familias vulnerables a los que se les impide el corte de la luz porque son precisamente vulnerables? ¿En qué están en contra? Porque eso está en el decreto ómnibus", ha planteado.

También ha destacado que "hay ayudas para los afectados de la Comunidad Valenciana por la DANA". "¿Están en contra de eso?", ha remarcado. En este sentido, ha destacado que "yo sí señalo a quién es el responsable". "Esto no es una derrota para los pensionistas, no porque el Gobierno haya fracasado, sino porque hay partidos que votan en contra de medidas que no se entiende que se voten en contra", ha dicho.

Según Torres, "cuando entré en política entendí siempre que lo primero es la defensa del interés general al margen de las cuestiones partidarias", pero "el Partido Popular está tomando decisiones partidarias, yendo en contra del interés general".

A su juicio, "votar en contra de la revalorización de las pensiones, que por cierto, en estos momentos están suspendidas, porque al decaer el Real Decreto-Ley quedan sin efecto", es "una medida absolutamente irresponsable" y "al menos habría que señalar a quienes la impiden".

El Gobierno, ha dicho, "lo que hará es actuar con responsabilidad, como hacemos siempre, frente a lo que hace el Partido Popular y Vox, que por cierto, ya ha ocurrido en otras ocasiones". "Ellos esperan a veces a las votaciones. Nos ocurrió en el último pleno del año pasado", ha relatado.

En concreto, ha señalado que en la votación del decreto ley de inversiones financieramente sostenibles, Esquerra Republicana anunció que no estaban "dispuestos a apoyarlo, que van a votar en contra", una postura "que conseguimos que cambiaran sentándonos con ellos ese mismo día". Pero el Partido Popular, "como Esquerra iba a votar en contra e iba a decaer la medida, pues iba a votar en contra".

"Y finalmente, votó en contra de inversiones financieramente sostenibles que pide la presidencia de la Federación Española de Municipios y todos los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular y el resto de las fuerzas políticas del conjunto del país", ha criticado.

En este sentido, ha remarcado que "ellos esperan estratégica y tácticamente" para ver "si la votación hace que decaiga" la medida, y "les da igual el fondo". "Priorizan que haya una derrota del Gobierno de España. Y yo creo que eso es lo antitético de lo que es y prometemos cuando defendemos la Constitución y la defensa de los intereses de los ciudadanos", ha reivindicado.