Expulsan del Congreso a una activista de la PAH por gritar "no tenéis vergüenza" al PP por rechazar el 'escudo social'

Feli Velázquez Serrano, activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, fue desalojada del hemiciclo tras protestar contra la decisión que deja sin protección a miles de personas vulnerables, según denunció al salir escoltada por la policía

Feli Velázquez Serrano, integrante destacada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Leganés, relató tras su salida forzosa del Congreso de los Diputados las dificultades que comporta para las familias vulnerables el rechazo al decreto conocido como 'escudo social', aprobado en el contexto de la pandemia. De acuerdo con la información de el medio fuente, la activista fue escoltada fuera del hemiciclo por los servicios de seguridad tras manifestar con gritos su desacuerdo respecto a la decisión mayoritaria del Partido Popular (PP) y sus intervenciones relacionadas con la votación del decreto.

Según publicó el medio fuente, Velázquez Serrano presenció desde la tribuna de invitados la sesión en la que se debatía y, posteriormente, se rechazó el decreto ley que contemplaba diversas medidas de protección social, incluida la revalorización de las pensiones, así como la prohibición de desalojos y de cortes en los suministros de agua y luz para personas en situación de vulnerabilidad económica. El texto detalla que, en varios momentos, expresó a viva voz y en reiteradas ocasiones la frase "no tenéis vergüenza" dirigida a la bancada popular, lo que motivó su expulsión del recinto parlamentario.

La activista, tras la intervención policial que le tomó sus datos personales al abandonar el Palacio del Congreso, explicó a los medios que su reacción se produjo tras varias horas de escuchar las defensas de PP y Vox sobre el polémico decreto. Según recogió el medio fuente, Velázquez Serrano calificó las intervenciones de dichos partidos como especialmente difíciles de soportar, en tanto afectan a familias a las que acompaña regularmente en procesos judiciales y desalojos.

El medio fuente informó que la activista volvió a denunciar el impacto de la decisión legislativa sobre unas 60.000 familias vulnerables que, según sus cálculos, perderán la protección ante desalojos y cortes de suministros. Asimismo, sostuvo que el problema de fondo radica en la escasez de vivienda social y criticó lo que considera una falta de voluntad política entre los partidos de derecha para resolver la crisis habitacional. Según sus declaraciones recogidas por el medio fuente, la portavoz de la PAH alegó que el asunto de la okupación representa solamente un 0,01%, muy lejos de ser la principal preocupación en materia de vivienda, y acusó al PP de, en sus palabras, "defender a los de siempre, a quienes especulan y echan a familias a la calle".

A lo largo de la jornada, la actividad parlamentaria estuvo marcada por el debate sobre la continuidad de las medidas excepcionales de protección social adoptadas inicialmente como respuesta a la emergencia sanitaria y socioeconómica. El decreto rechazado por la mayoría parlamentaria incluía, además de la revalorización de las pensiones, la prórroga de la suspensión temporal de desahucios y de los cortes de suministros para las familias que acreditan falta de recursos. La caída del 'escudo social' implica, según advirtieron colectivos sociales presentes en el Congreso, la retirada de estos mecanismos de blindaje para personas en situación vulnerable.

El medio fuente consignó que la protesta de Velázquez Serrano se produjo en un contexto de alta tensión y visibilidad, ya que la PAH y otras organizaciones sociales han venido alertando públicamente sobre el aumento de procedimientos de desalojo y la insuficiencia de políticas orientadas a vivienda accesible. La intervención de Velázquez sumó presión al debate sobre el alcance y la urgencia de nuevas regulaciones que garanticen una red básica de protección ante el riesgo de exclusión residencial.

