El Senado interroga este martes a la delegada del Gobierno en la C.Valenciana, Pilar Bernabé, por su gestión de la dana

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, comparecerá este martes ante la comisión de investigación del Senado sobre la gestión política de la dana del 29 de octubre de 2024 en Valencia, en la que murieron 229 personas, para explicar las tareas que realizó tanto ella como su departamento en el día de la tragedia y las jornadas posteriores.

Bernabé, que fue citada a petición del PP, responderá las preguntas de los senadores a partir de las 11.00 horas de la mañana, según consta en el orden del día, consultado por Europa Press.

Será la primera comparecencia de un representante político desde el inicio de los trabajos de la comisión. Anteriormente, los 'populares', que ostentan la mayoría absoluta en la Cámara Alta, habían puesto el foco en perfiles técnicos y policiales.

De hecho, el último compareciente ante el organismo fue el jefe superior de Policía de la Comunitat Valenciana, Carlos Gajero, quien admitió que la coordinación institucional durante la catástrofe fue "mejorable".

Estaba previsto que el Senado acogiera el pasado martes 20 de enero la comparecencia del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, si bien el interrogatorio fue aplazado por el luto oficial decretado por el Gobierno tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) de pasado domingo 18 de enero, en el que perdieron la vida 45 personas.

Por ello, al término de la comisión se celebrará una sesión de la Mesa del organismo para fijar la fecha de nuevas comparecencias, en la que previsiblemente se concretará el día y la hora en que tendrá lugar el interrogatorio de Polo.

VA "ENCANTADA" PARA EXPLICAR "TODO" LO QUE HIZO

Bernabé manifestó que iría "encantada" al Senado a explicar "todo" lo que hizo durante la dana y "sobre todo lo que no hicieron los responsables de la emergencia", en alusión velada al Gobierno del PP del expresidente Carlos Mazón.

A preguntas de los periodistas, dijo que trasladará cómo anuló su agenda y convocó a las 9.00 horas de la mañana a todas las agencias para que estuviesen "preparadas y a disposición" de la Generalitat Valenciana para "cualquier situación que necesitaran" y tener "todos los efectivos preparados y organizados".

"Les explicaré también que tuve que llamar yo a la máxima responsable de la Emergencia porque nadie me llamaba mientras ya sabíamos que había grandes problemas en municipios de la Ribera Baixa", agregó.

"Le tendré que explicar yo al PP lo que ellos parece que no saben, de quiénes son las competencias y las responsabilidades", subrayó, señalando que detallará "cuáles son las competencias" que el PP "parece desconocer", ya que por el momento "no ha llamado a la comisión a ningún responsable de verdad de la emergencia, porque no ha llamado a nadie de la Generalitat".