El sector del motor cae en la Bolsa de Seúl tras anuncio arancelario de Trump

Kia presentó un retroceso del 2,13 % en la Bolsa de Seúl y Celltrion experimentó una bajada del 2,33 %, en medio de una jornada marcada por nerviosismo en los mercados bursátiles de Corea del Sur ante el anuncio de Washington sobre el aumento de los aranceles a productos surcoreanos. La noticia, dada a conocer por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, implica un alza de los aranceles del 15 % al 25 % para importaciones de automóviles, madera, productos farmacéuticos y otros bienes que hasta ahora estaban sujetos a gravámenes recíprocos, aunque no se especificó la fecha de entrada en vigor de la nueva medida. Según informó EFECOM, el impacto inmediato se evidenció en el comportamiento de las principales firmas surcoreanas vinculadas a la industria automotriz y biofarmacéutica.

De acuerdo con EFECOM, tras una hora y media desde la apertura del principal índice bursátil surcoreano, el Kospi, las principales compañías automotrices y de autopartes reportaron caídas relevantes. Hyundai Motor, uno de los mayores fabricantes de automóviles y con una fuerte presencia en el mercado estadounidense, registró un descenso del 0,30 %. El proveedor de autopartes Hyundai Mobis también bajó un 0,48 %. Estas bajas reflejan la preocupación por la exposición de estas empresas al mercado de Estados Unidos, donde la elevación de los aranceles amenaza con encarecer sus productos y afectar su competitividad.

El anuncio de Trump, realizado el lunes en horario de Washington, incluyó la decisión de incrementar al 25 % los aranceles a una variedad de productos surcoreanos. El presidente estadounidense justificó la medida debido al retraso de la Asamblea Nacional surcoreana en ratificar un acuerdo comercial y de inversiones firmado el año anterior con Estados Unidos. Este pacto contemplaba que Corea del Sur invertiría 350.000 millones de dólares en territorio estadounidense a cambio de que Washington rebajara los aranceles recíprocos y específicamente los impuestos al sector automotriz al 15 %.

Según los detalles publicados en noviembre sobre el acuerdo bilateral, la reducción de los aranceles debía beneficiar a las industrias surcoreanas, facilitando tanto el acceso de sus vehículos al mercado estadounidense como la inversión en distintas ramas productivas. Sin embargo, la falta de ratificación definitiva por parte del Parlamento surcoreano llevó a la administración Trump a revertir la rebaja y aumentar los gravámenes, lo que intensifica las tensiones comerciales entre los dos países.

Según consignó EFECOM, las exportaciones de automóviles surcoreanos a Estados Unidos ya se habían reducido en un 13,2 % en 2025 respecto al año anterior, en un contexto marcado por la imposición paulatina de barreras arancelarias desde los primeros meses del mandato de Trump. Esta disminución, asociada a los cambios en la política comercial estadounidense, ha generado inquietud en el sector industrial de Corea del Sur y ha complicado las perspectivas de crecimiento de empresas con alto nivel de exportación hacia el mercado norteamericano.

El sector biofarmacéutico también registró descensos tras el anuncio de la Casa Blanca. Entre los principales afectados, Samsung Biologics perdió un 0,66 % en el valor de sus acciones en la bolsa de Seúl. Celltrion, otra de las firmas relevantes del sector, retrocedió un 2,33 %. EFECOM reportó que la medida incrementa la presión sobre las compañías locales que dependen de ventas en el extranjero y enfrentan una mayor incertidumbre respecto a sus operaciones internacionales.

El aumento de los gravámenes coincide con una fase delicada en las relaciones comerciales entre Corea del Sur y Estados Unidos, dos países con importantes lazos económicos y una historia de negociación constante sobre tarifas y acceso a mercados estratégicos. Según informó EFECOM, el principal desencadenante de este nuevo episodio de tensión fue el proceso inconcluso de ratificación del acuerdo comercial, que ha quedado en punto muerto y arrastra consecuencias para grandes sectores de la economía surcoreana.

Las medidas anunciadas por la administración Trump se suman a otras políticas implementadas desde el inicio de su presidencia, que han buscado reducir el déficit comercial estadounidense mediante la revisión de tratados y la imposición de aranceles a países socios, incluyendo a Corea del Sur. EFECOM indicó que el incremento arancelario forma parte de una agenda más amplia de negociación y presión para obtener concesiones en materia de inversiones y comercio bilateral.

Las transacciones en la bolsa surcoreana continúan reflejando la incertidumbre que genera la posibilidad de nuevas barreras comerciales a Estados Unidos, dado que este país representa uno de los mercados más relevantes para las exportaciones surcoreanas, especialmente en los sectores automotriz y biofarmacéutico. El desarrollo futuro de esta situación dependerá en buena medida de las decisiones que tomen tanto la Asamblea Nacional de Corea del Sur como la administración estadounidense respecto al acuerdo bilateral y los aranceles correspondientes.