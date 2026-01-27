Espana agencias

El BNG pregunta a la Comisión Europea si las normas "aplicadas después de Angrois" estaban implementadas en Adamuz

La eurodiputada del BNG Ana Miranda ha remitido una pregunta a la Comisión Europea en la que formula tres cuestiones relativas a la seguridad ferroviaria, la primera de ellas si las normas "aplicadas después de Angrois" estaban implementadas en Adamuz (Córdoba), donde el descarrilamiento de un tren Iryo y el posterior impacto de un Alvia dejaron 45 muertos.

"Si hay una normativa para cumplir en materia de seguridad ferroviaria, hay que saber si las normas aplicadas después del accidente de Angrois estaban hoy implementadas. Parece ser que no", alerta.

"Puede confirmar la Comisión si ya abrió una investigación de la Agencia Ferroviaria Europea después del accidente de Adamuz el pasado 18 de enero? Va a abrir la Comisión un procedemento de infracción contra España por este trágico nuevo accidente?", son las otras dos preguntas que formula Ana Miranda en su escrito a la Comisión.

Una denuncia presentada por las víctimas del siniestro de Angrois y en paralelo por Ana Miranda propició la apertura de un procedimiento de infracción al Estado español en materia de seguridad ferroviaria por parte de la Comisión en enero de 2019.

Por otra parte, Ana Miranda censura la "actitud" del PP, al que acusa de haber sido "totalmente indigno en la gestión del accidente de Angrois y que ahora pide dimisiones".

"No tienen vergüenza, porque dejaron sin amparo a las víctimas", subraya Miranda, quien también critica la absolución del exresponsable de seguridad de Adif. "Sentimos indignación por la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña", remarca.

