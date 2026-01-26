Espana agencias

Vox tacha de "chorrada infame" el 'funeral laico' y critica el protagonismo de los políticos

Guardar

El portavoz nacional de Vox, José María Fúster, ha calificado este lunes de "chorrada infame" la celebración de un 'funeral laico' por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), un homenaje de Estado que estaba previsto para el día 31 en Huelva y que ha sido pospuesto a petición de algunos familiares, a la vez que ha criticado el protagonismo de los políticos en este tipo de actos.

Fúster ha señalado que las víctimas del siniestro "merecen todo el respeto, toda la dignidad y el acompañamiento", así como sentir que "la Administración y los políticos, representantes elegidos por el pueblo, están de su lado". Por ello, ha indicado que le parece "terrible" y "le estremece" que presuntamente no les permitieran contar con auxilio espiritual en los momentos posteriores a la tragedia.

En una rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política, , el dirigente de Vox ha afirmado que los políticos "no tienen que buscar protagonismo ni hacerse fotos en primera fila" y ha reiterado su rechazo a este tipo de ceremonias homenaje a las víctimas.

MALESTAR DE LAS VÍCTIMAS CON EL GOBIERNO

Además, ha asegurado que el aplazamiento del funeral no se debe a la imposibilidad de las familias de acudir, sino al temor a "un recibimiento que no quieren tener" algunos políticos y al momento en el que los familiares de las víctimas "empiezan a hacerse preguntas incómodas" o a "señalar responsables".

En este contexto, Fúster ha asegurado que existe un "miedo generalizado" al sistema ferroviario y que la ciudadanía percibe el deterioro de la red ferroviaria "con sus propios ojos", al igual que el estado de las carreteras.

El dirigente de Vox sostiene que esa percepción se ve agravada cuando se conocen informaciones sobre un Gobierno que, a su juicio, "se gasta el dinero" en cuestiones ajenas a las necesidades técnicas del sistema.

¿EN QUÉ GASTÓ EL DINERO ÁBALOS?

"Informaciones de un ministro de Fomento (José Luis Ábalos) que se ha estado gastando el dinero en putas, o en recolocar a amiguitas, o en colocar a gente sin cualificación ninguna para estar en esos puestos, primándoles por encima de técnicos que necesita la red ferroviaria. La verdad es que la congoja es grande, pero al mismo tiempo la indignación es más grande", ha subrayado.

El portavoz nacional de Vox ha insistido en que, tras un accidente de esta envergadura, "todo el mundo intuye" que ha existido una "falta absoluta de planes de mantenimiento" acordes con una red ferroviaria que durante décadas fue símbolo de la modernización de España. A su juicio, el país estaría ahora "cayendo en el atraso".

En el plano político, Fúster ha cargado contra el PP, al que ha acusado de mantener un "silencio cómplice" ante un Gobierno "manchado de corrupción". Según sostiene, ese silencio permite su "impunidad" y responde a que PP y PSOE "aspiran a gobernar juntos".

El portavoz nacional de Vox ha criticado lo que ha denominado "moderación institucional" del PP, que ha definido como "la ausencia de pensamiento, de convicciones y de principios", y ha afirmado que esa actitud permite que el actual Ejecutivo continúe. También ha censurado la coincidencia de voto entre populares y socialistas en asuntos europeos, como el acuerdo de Mercosur.

"¿Qué es eso de la moderación institucional? Es no hacer nada, es el gatopardismo perfecto, inmaculado, es el no hacemos nada, solamente heredamos el poder y a partir de ahí trabajamos conjuntamente para que nada cambie, para que el estado autonómico siga siendo un fracaso pero controlado, para que la nación siga siendo irrelevante, para que nuestras ciudades como Ceuta y Melilla sigan estando desamparadas por la OTAN, por ejemplo. Todas esas cosas", ha achacado al PP.

LA "CHORRADA" DE AYUSO

Preguntado por las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien acusó a Vox de "trabajar para el PSOE", Fúster las ha calificado como "una auténtica chorrada" porque, a su juicio, ella sabe que Vox es "el único partido que está liderando la oposición" contra el Gobierno.

"Ojalá que se pongan de nuestra parte, que hagan como nosotros, que vayan a los juzgados, que estén todo el tiempo pidiendo, exigiendo, reclamando, que no voten juntos (con el PSOE), como esa alianza inextinguible que dice González Pons en Europa. Es una chorrada. No sé dónde quiere ir la señora Ayuso, pero desde luego, que hable con el señor Feijóo", ha aseverado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Puente comparece este jueves en el Senado para dar explicaciones tras los accidentes ferroviarios

Puente comparece este jueves en

Sumar asegura que los ministros de Sumar harán campaña para apoyar la candidatura con IU en Aragón

Sumar asegura que los ministros

La ejecutiva del PSOE traslada su "reconocimiento expreso" a puente y defiende que ha aumentado la inversión en Rodalies

La cúpula socialista respalda públicamente al responsable de Transportes en medio de la presión por accidentes en la red catalana, insiste en que se han destinado más recursos y atribuye el deterioro a problemas históricos gestionados por anteriores administraciones

La ejecutiva del PSOE traslada

La Policía apunta, en el juicio del Caso Mediador, que el general Espinosa pedía "dinero y tarjetitas"

Durante el juicio en Tenerife, una testigo respaldó que Francisco Espinosa, exgeneral de la Guardia Civil, utilizaba su posición para favorecer a empresarios, recibiendo beneficios, regalos y pagos, según registros hallados en dispositivos electrónicos intervenidos por la policía

La Policía apunta, en el

Podemos tiende la mano a IU para explorar una alianza en CyL pero insiste en que Sumar quede fuera como en Extremadura

Podemos tiende la mano a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la situación

Última hora de la situación ferroviaria en España, en directo: Sánchez comparecerá en el Congreso el 11 de febrero para informar del accidente de Adamuz

La Justicia acredita que el Ayuntamiento de Almeida pone mal las multas de los semáforos ‘foto-rojo’: condenado a 300 euros en costas por poner una sanción de 200 euros

España expulsa al embajador de Nicaragua en Madrid en respuesta al régimen de Ortega

La Policía Nacional da un golpe histórico en la lucha contra las drogas al desarticular la organización que dominaba el tráfico con narcolanchas en el Atlántico

La Comisión Europea abre una nueva investigación contra Grok, la IA de Elon Musk, por la difusión de imágenes sexualizadas de menores

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Cuánto cobra el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña: es uno de los cargos mejor pagados del Estado

El Gobierno fija la subida del Salario Mínimo en un 3,1% y plantea incentivos a las empresas para cerrar el acuerdo

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 26 enero

DEPORTES

Un canguro provoca la caída

Un canguro provoca la caída de varios ciclistas tras colarse en el pelotón durante el Tour Down Under de Australia

Justin Gaethje gana por decisión unánime a Paddy Pimblett y será el nuevo rival de Topuria: así es el luchador

16 horas en el agua congelada para cruzar “el Everest del mar”: cuatro nadadores logran el reto por relevos y sin neopreno

El exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los más buscados del FBI, es detenido: “Es el Pablo Escobar de nuestros días”

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”