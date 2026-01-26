Vox tacha de "chorrada infame" el 'funeral laico' y critica el protagonismo de los políticos

El portavoz nacional de Vox, José María Fúster, ha calificado este lunes de "chorrada infame" la celebración de un 'funeral laico' por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), un homenaje de Estado que estaba previsto para el día 31 en Huelva y que ha sido pospuesto a petición de algunos familiares, a la vez que ha criticado el protagonismo de los políticos en este tipo de actos.

Fúster ha señalado que las víctimas del siniestro "merecen todo el respeto, toda la dignidad y el acompañamiento", así como sentir que "la Administración y los políticos, representantes elegidos por el pueblo, están de su lado". Por ello, ha indicado que le parece "terrible" y "le estremece" que presuntamente no les permitieran contar con auxilio espiritual en los momentos posteriores a la tragedia.

En una rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política, , el dirigente de Vox ha afirmado que los políticos "no tienen que buscar protagonismo ni hacerse fotos en primera fila" y ha reiterado su rechazo a este tipo de ceremonias homenaje a las víctimas.

MALESTAR DE LAS VÍCTIMAS CON EL GOBIERNO

Además, ha asegurado que el aplazamiento del funeral no se debe a la imposibilidad de las familias de acudir, sino al temor a "un recibimiento que no quieren tener" algunos políticos y al momento en el que los familiares de las víctimas "empiezan a hacerse preguntas incómodas" o a "señalar responsables".

En este contexto, Fúster ha asegurado que existe un "miedo generalizado" al sistema ferroviario y que la ciudadanía percibe el deterioro de la red ferroviaria "con sus propios ojos", al igual que el estado de las carreteras.

El dirigente de Vox sostiene que esa percepción se ve agravada cuando se conocen informaciones sobre un Gobierno que, a su juicio, "se gasta el dinero" en cuestiones ajenas a las necesidades técnicas del sistema.

¿EN QUÉ GASTÓ EL DINERO ÁBALOS?

"Informaciones de un ministro de Fomento (José Luis Ábalos) que se ha estado gastando el dinero en putas, o en recolocar a amiguitas, o en colocar a gente sin cualificación ninguna para estar en esos puestos, primándoles por encima de técnicos que necesita la red ferroviaria. La verdad es que la congoja es grande, pero al mismo tiempo la indignación es más grande", ha subrayado.

El portavoz nacional de Vox ha insistido en que, tras un accidente de esta envergadura, "todo el mundo intuye" que ha existido una "falta absoluta de planes de mantenimiento" acordes con una red ferroviaria que durante décadas fue símbolo de la modernización de España. A su juicio, el país estaría ahora "cayendo en el atraso".

En el plano político, Fúster ha cargado contra el PP, al que ha acusado de mantener un "silencio cómplice" ante un Gobierno "manchado de corrupción". Según sostiene, ese silencio permite su "impunidad" y responde a que PP y PSOE "aspiran a gobernar juntos".

El portavoz nacional de Vox ha criticado lo que ha denominado "moderación institucional" del PP, que ha definido como "la ausencia de pensamiento, de convicciones y de principios", y ha afirmado que esa actitud permite que el actual Ejecutivo continúe. También ha censurado la coincidencia de voto entre populares y socialistas en asuntos europeos, como el acuerdo de Mercosur.

"¿Qué es eso de la moderación institucional? Es no hacer nada, es el gatopardismo perfecto, inmaculado, es el no hacemos nada, solamente heredamos el poder y a partir de ahí trabajamos conjuntamente para que nada cambie, para que el estado autonómico siga siendo un fracaso pero controlado, para que la nación siga siendo irrelevante, para que nuestras ciudades como Ceuta y Melilla sigan estando desamparadas por la OTAN, por ejemplo. Todas esas cosas", ha achacado al PP.

LA "CHORRADA" DE AYUSO

Preguntado por las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien acusó a Vox de "trabajar para el PSOE", Fúster las ha calificado como "una auténtica chorrada" porque, a su juicio, ella sabe que Vox es "el único partido que está liderando la oposición" contra el Gobierno.

"Ojalá que se pongan de nuestra parte, que hagan como nosotros, que vayan a los juzgados, que estén todo el tiempo pidiendo, exigiendo, reclamando, que no voten juntos (con el PSOE), como esa alianza inextinguible que dice González Pons en Europa. Es una chorrada. No sé dónde quiere ir la señora Ayuso, pero desde luego, que hable con el señor Feijóo", ha aseverado.