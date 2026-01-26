Podemos exige al Gobierno acelerar la investigación y replantearse subcontratar servicios ferroviarios

Pablo Fernández, portavoz de Podemos, planteó la necesidad de revisar a fondo el modelo ferroviario español tras el accidente ocurrido en Adamuz. Fernández pidió que se aclare lo sucedido sin demora y que el Gobierno atienda con urgencia las peticiones del colectivo de maquinistas, que anunció una convocatoria de huelga en los próximos días por la falta de respuesta a sus demandas y por preocupaciones relacionadas con la gestión del sistema ferroviario. Según informó Europa Press, el portavoz subrayó que la investigación debe llevarse a cabo con rapidez y transparencia, y que su formación esperará las conclusiones oficiales antes de exigir posibles responsabilidades políticas, aunque señaló que lo harán si las circunstancias así lo justifican.

Según detalló Europa Press, Fernández insistió en que el Ejecutivo y el Ministerio de Transportes, dirigidos por Óscar Puente, deben sentarse con los representantes de los maquinistas para dar respuestas que mejoren el servicio. El político de Podemos también subrayó que el Gobierno debe reexaminar la liberalización y privatización parcial del sector ferroviario, especialmente la subcontratación de tareas de mantenimiento, señalando que la externalización de servicios públicos no ha demostrado ser una alternativa adecuada en este contexto.

Fernández, en declaraciones recogidas por Europa Press durante una rueda de prensa en la sede de Podemos, vinculó el clima de desconfianza ciudadana con el funcionamiento del sistema ferroviario, sensación que se ha visto agravada no solo por el accidente de Adamuz, sino por la situación en el servicio de Rodalies en Cataluña. En este sentido, sostuvo que sectores políticos, en particular el Partido Popular y la ultraderecha, están aprovechando la coyuntura para obtener rédito político, acusando al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de instrumentalizar la tragedia.

El portavoz recordó, de acuerdo con Europa Press, que su partido fue crítico desde el principio con la liberalización del sector y apuntó que diferentes sindicatos ferroviarios vienen advirtiendo sobre el aumento del tráfico de pasajeros –que se ha triplicado, según los datos citados–, sin que la inversión en mantenimiento haya seguido el mismo ritmo. Fernández atribuyó al PP los recortes previos en la financiación ferroviaria, y aunque reconoció un incremento con el actual Gobierno, valoró que este aumento sigue quedando por debajo de las necesidades reales del sistema.

Europa Press informó que, además de reclamar mayor inversión y el fin de las subcontrataciones, Fernández pidió que acompañen de forma directa y constante a las víctimas y a sus familias, para evitar que se repita la falta de apoyo que, según mencionó, experimentaron los afectados por el accidente ferroviario de Angrois. El portavoz de Podemos enfatizó que la gravedad del reciente accidente ha puesto de manifiesto carencias estructurales del modelo que, en su opinión, derivan del proceso de liberalización y de la mayor participación privada en la gestión de servicios de alta velocidad.

El dirigente de Podemos consideró que la incertidumbre se mantiene porque el Gobierno aún no ha dado respuestas suficientes sobre las causas ni ha transmitido la información de manera clara a la ciudadanía. Europa Press indicó que Fernández valoró las declaraciones públicas del ministro de Transportes, que ha estado asumiendo las explicaciones ante los medios, aunque remarcó la menor exposición del presidente Pedro Sánchez al respecto.

Asimismo, Europa Press recogió las declaraciones de Fernández sobre la importancia de actuar con celeridad, diligencia y transparencia en la investigación, dado que la confianza ciudadana en el sistema ferroviario se ha visto comprometida. El portavoz explicó que solo a partir de un informe riguroso podrá determinarse si la tragedia tiene relación directa con factores de gestión y, llegado ese caso, insistió en que exigirán responsabilidades políticas.

Finalmente, durante la comparecencia, según reportó Europa Press, Fernández reiteró que Podemos apuesta por un sistema ferroviario gestionado desde lo público, con atención prioritaria a la inversión suficiente y a la protección de los derechos tanto de los empleados como de los usuarios. Para la formación, el debate sobre el futuro del sector se vuelve aún más urgente a raíz del accidente y la convocatoria de huelga por parte de los maquinistas.