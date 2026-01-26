Espana agencias

Feijóo pide que Sánchez comparezca ya en Senado por tragedia de Adamuz y le acusa de usar a Puente de "cortafuegos"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de utilizar al ministro Óscar Puente como "cortafuegos" para "quitarse él" de la primera línea política tras el accidente de Adamuz (Córdoba). Tras pedir de nuevo la dimisión del titular de Transportes, ha anunciado que el Grupo Popular va a solicitar la comparecencia del presidente esta misma semana en el Pleno del Senado, donde su formación tiene mayoría absoluta.

En una entrevista en la cadena 'Cope', que ha recogido Europa Press, Feijóo ha criticado que Sánchez haya anunciado que comparecerá en el Congreso para informar de los accidentes ferroviarios pero también sobre el último Consejo Europeo.

"Dado que se han tomado a broma la comparecencia, hoy en el Senado vamos a pedir la comparecencia urgente, esta semana, del presidente del Gobierno en el Senado", ha manifestado el presidente del PP, para acusar al presidente del Gobierno de "humillar otra vez" a las víctimas.

ACUSA A SÁNCHEZ DE "TIRAR DE SOBERBIA OTRA VEZ"

Además, el jefe de la oposición ha denunciado que el presidente del Gobierno vuelva a "tirar otra vez de soberbia" por salir en defensa de Puente en un mitin en Aragón, donde alabó a su ministro por "dar la cara desde el primer momento".

"Ayer no daba crédito a las palabras del presidente del Gobierno en el mitin de Aragón, todavía con las víctimas, algunas de ellas sin enterrar, felicitando a su ministro de Transportes y diciendo que el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer", ha apostillado, para añadir que se trata del "mismo presidente y el mismo partido que pagaban una campaña en redes sociales a los pocos días de la dana" en Valencia.

A su entender, el jefe del Ejecutivo "no le puede pedir a nadie que dimita por falta de gestión o por mentir, porque eso supondría la dimisión de él mismo y necesita un cortafuegos". "Quien mejor que el polemista Puente, pues para quitarse él de la primera línea", ha exclamado.

Dicho esto, ha vuelto a pedir la dimisión del ministro de Transportes, quien, a su juicio, no debería "sentarse este martes en la mesa del Consejo de Ministros". Es más, ha dicho que Puente "no debió ser ministro".

Tras asegurar que el Ministerio de Transportes es "la zona cero de la corrupción sanchista", ha criticado que "el polemista Puente" sea "un ministro mucho más preocupado de las redes sociales que de las redes ferroviarias".

En este punto, ha recalcado que los maquinistas habían advertido más de 20 veces que ese punto donde descarriló el tren tenía "incorrecciones, irregularidades y, por lo tanto, era un punto peligroso" y que había que bajar la velocidad y el ministro "miró para otro lado y les desacreditó".

RECUERDA A PUENTE QUE SALOMÉ PRADAS DIMITIÓ TRAS LA DANA

Además, ha criticado las declaraciones de Puente pidiendo en una entrevista que no le "comparece" con Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat, tras la dana. "Oiga es que a usted hay que compararle con la consejera de emergencias de la Comunidad Valenciana, que dimitió", ha asegurado, en alusión a Salomé Pradas.

El líder del PP ha asegurado que el mantenimiento de la red ferroviaria es "manifiestamente insuficiente" y ha recalcado que no puede ser el mismo que antes de la liberalización cuando ahora "hay muchos más trenes y muchos más viajeros". "Nunca he visto una falta de gestión, una mediocridad y un sectarismo tan grande en el Gobierno de España", ha sentenciado.

Según Feijóo, el país "está ya colapsando", aludiendo a la huelga de maquinistas y a la huelga de médicos que se han convocado. "Y no será por no haberse avisado, ni los maquinistas ni los médicos", ha afirmado.

El líder del PP ha acusado a Sánchez de seguir ahora "el manual del apagón: "Dar mucha información, pero todavía hoy no sabemos por qué se ha caído todo el sistema eléctrico en España ni por qué hemos tenido el mayor accidente del AVE".

ACUSA AL GOBIERNO DE NO ATENDER A LAS VÍCTIMAS

Feijóo ha recriminado al jefe del Ejecutivo que no haya dado ninguna explicación y no haya estado con ninguna víctima. "¿Con qué víctimas ha hablado el señor Sánchez? ¿Ha ido a ver a las víctimas cuando estuvo allí? ¿Es que el delegado del gobierno, el subdelegado del gobierno en Córdoba y en Andalucía han estado con las víctimas?", se ha preguntado.

Finalmente, el presidente del PP ha vuelto a expresar su pésame a las víctimas de la tragedia de Adamuz y ha destacado que el objetivo del PP ha sido acompañarlas y lo segundo pedir explicaciones al Ejecutivo. "El Gobierno ha tirado de soberbia y nos ha llenado de datos para confundir y confundirnos", ha manifestado.

