Archivan la causa por la muerte en 2023 de un hombre en A Coruña por disparos de un agente al estimar "legítima defensa"

La madre de Henry, el ciudadano cubano fallecido en A Coruña tras una intervención policial, remarcó ante Europa Press que había informado previamente a la Policía Nacional sobre los problemas de salud mental de su hijo, quien padecía esquizofrenia y trastorno psicótico. Además, cuestionó las decisiones tomadas por las autoridades sanitarias en los días previos, resaltando que su hijo había pasado por un episodio de brote psicótico y que fue dado de alta. Al insistir en que "falló el sistema", la madre reclama que el caso llegue a juicio y rechaza el archivo de la causa sin la celebración de un proceso judicial.

Según reportó Europa Press, el Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña decretó el archivo del caso al considerar que existieron las causas eximentes de "legítima defensa y cumplimiento de un deber" por parte del agente de la Policía Nacional que disparó al ciudadano cubano la mañana del 25 de diciembre de 2023. Así lo refleja el auto judicial al que accedió el citado medio. El fallecido, de 34 años, fue identificado como Henry y los hechos ocurrieron en el polígono de Agrela, en A Coruña.

La intervención policial se desencadenó esa mañana en respuesta a una alerta por daños materiales: un hombre estaba rompiendo cristales y retrovisores de vehículos en la zona industrial. Al llegar, los agentes encontraron a Henry y, según la información recogida por la Policía Nacional y difundida por Europa Press, el hombre los habría atacado portando una barra de hierro. Estos hechos motivaron los disparos del agente que concluyeron en la muerte de Henry.

A pesar del cierre de la investigación y el sobreseimiento libre de la causa, tanto la madre del fallecido como la asociación SOS Racismo, que actuó como acusación popular, han confirmado la presentación de un recurso ante la Audiencia de A Coruña. La progenitora sostuvo ante Europa Press que no atribuye al policía la intención deliberada de matar, pero enfatizó la existencia de irregularidades en el operativo, algunas de ellas reflejadas, según sus palabras, en los videos disponibles del incidente. Cuestionó también que la resolución judicial haya sido adoptada sin audiencia previa ante un tribunal del jurado.

La asociación SOS Racismo, según consignó Europa Press, reiteró su desacuerdo con el archivo del caso y mantuvo que desde un principio consideraron los hechos como un homicidio doloso. La organización intentó que el procedimiento se llevara a cabo mediante un juicio con tribunal del jurado, pero la instrucción asignada por la jueza directora de la causa optó por el sobreseimiento aplicando las eximentes penales.

Uno de los argumentos centrales presentados en los recursos sostiene que la condición mental de Henry era patente en el momento en el que se desencadenaron los hechos y solicitan que se evalúe de forma detallada la actuación de las instituciones que intervinieron —cuerpos de seguridad y dispositivos sanitarios— en la atención y seguimiento previo. De acuerdo con los testimonios recopilados por Europa Press, la madre de Henry insistió en que la Policía Nacional tenía toda la información sobre el estado de salud de su hijo por comunicaciones directas de la familia, lo cual plantea interrogantes sobre las alternativas manejadas antes de la intervención letal y sobre la decisión de dar el alta al hombre tras el episodio agudo de salud mental.

Según detalló Europa Press, la versión policial sostiene que los agentes emplearon sus armas en respuesta a una agresión directa y que actuaron en cumplimiento de su deber, postura que ha quedado refrendada por la decisión judicial de sobreseimiento. Por su parte, los recursos de las partes disconformes insisten en la necesidad de una investigación más amplia que incluya las grabaciones y testimonios sobre los protocolos aplicados en la atención a personas con afecciones psiquiátricas, así como la valoración de los riesgos conocidos por las autoridades respecto al caso de Henry.

Diversos colectivos sociales, como SOS Racismo, han destacado ante Europa Press la importancia de analizar las pautas seguidas por la Policía Nacional en casos con implicaciones de salud mental y la coordinación entre servicios sociales, sanitarios y fuerzas de orden. El caso ha reabierto el debate acerca del tratamiento de situaciones de crisis psiquiátrica y la suficiencia de los protocolos policiales y sanitarios aplicados en contextos similares.

La madre del fallecido concluyó su intervención reafirmando su deseo de que se realice un juicio para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de su hijo y para someter a escrutinio la actuación de todos los agentes e instituciones implicadas, señalando: “Quiero que mi hijo tenga justicia”.