Albares pide al PP que deponga su "actitud obstruccionista" para la oficialidad de catalán, euskera y gallego en la UE

El titular de Exteriores acusa a sus adversarios políticos de entorpecer la inclusión de distintas lenguas autonómicas en instituciones europeas, afirmando que sus maniobras dificultan el consenso y retrasan una decisión que considera inevitable según la normativa española

El ministro José Manuel Albares expresó que, pese a los avances logrados en las conversaciones con varios países europeos sobre la oficialidad del catalán, euskera y gallego en instituciones de la Unión Europea, la persistencia de obstáculos se vincula a la actitud del Partido Popular (PP) ante sus homólogos políticos. Según Europa Press, Albares subrayó que la demora en la consecución de la unanimidad para que estas lenguas cooficiales españolas formen parte del régimen lingüístico de la Unión responde al respaldo que el PP habría solicitado a ciertos socios europeos, obstaculizando el proceso.

El titular de Exteriores, Unión Europea y Cooperación detalló en una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, que el Gobierno español mantiene negociaciones constantes y discretas para avanzar en la inclusión del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales comunitarias. Explicó que cada vez que se producen progresos, integrantes del PP reactivan contactos con sus equivalentes europeos y los instan a frenar la iniciativa, alegando argumentos que calificó de infundados. Albares insistió en que desde la solicitud oficial formulada por el Ejecutivo en agosto de 2023, a raíz del acuerdo de investidura con Junts, ningún país miembro ha manifestado objeción directa. Indicó que existen peticiones puntuales de prórroga y precisó que, gracias a las gestiones bilaterales, algunos estados que se mantenían en abstención ya han pasado a apoyar abiertamente la propuesta lingüística.

El ministro remarcó que el único obstáculo que persiste para que el euskera obtenga rango de idioma oficial en la UE es el trabajo, que consideró injustificado, del PP con determinados socios comunitarios, a quienes trasladan información falsa para disuadirlos. Sostuvo que varios países ya se disponían a sumarse al consenso necesario, pero esta dinámica, según su valoración, entorpece la decisión final.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Albares recalcó su postura de que el avance hacia el reconocimiento de las lenguas cooficiales solo depende del tiempo, ya que "tarde o temprano" serán admitidas en el marco lingüístico de la Unión Europea. El ministro consideró que negarse supondría incurrir en una discriminación, según sus palabras. Por esta razón, hizo un llamado explícito al Partido Popular para que abandone lo que denominó una actitud obstructiva y "contraria a la Constitución española", que reconoce estas tres lenguas. Recordó que tanto en el Congreso como en el Senado las lenguas cooficiales se emplean de manera habitual y subrayó que la oposición del principal partido adversario solo logrará retrasar el reconocimiento, sin lograr bloquearlo completamente.

El funcionario añadió que el Gobierno central continuará impulsando esta petición, con el apoyo o sin la colaboración del PP. Puntualizó que la única repercusión del bloqueo actual será una demora en el calendario previsto por el Ejecutivo. Según declaraciones recogidas por Europa Press, Albares manifestó su deseo de que el reconocimiento llegue pronto y defendió que el asunto se resolverá exclusivamente en función de los plazos y no de la oposición política.

En otro orden de temas, Europa Press reportó que el ministro contextualizó el próximo encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari Imanol Pradales. Albares sostuvo que la reunión se enmarca dentro de la normalidad institucional y servirá para examinar asuntos y desafíos de interés común. Expresó que ambas partes podrán explorar la manera de cooperar dentro de sus respectivas competencias para impulsar objetivos compartidos.

