El Rey preside una jura de bandera multitudinaria en el Cefot de Cáceres

Miles de asistentes, entre ellos autoridades de diferentes ámbitos y familias, se congregaron en Cáceres para presenciar el acto solemne en el que más de 1.300 futuros soldados sellaron su compromiso con los valores de la nación

El acto incluyó la entrega de reconocimientos para los alumnos destacados, como fue el caso de Jannai Castro Morán, quien obtuvo la mejor calificación de su promoción en el segundo ciclo formativo en el Centro de Formación de Tropa (Cefot nº 1) de Cáceres. Este acontecimiento, reportó el medio informativo, reunió cerca de 9.000 asistentes, entre familiares, autoridades civiles y militares, y miembros de la sociedad cacereña, en la explanada del centro militar, donde más de 1.300 alumnos pronunciaron el tradicional juramento de lealtad a la bandera española. Según detalló el medio que cubrió el evento, la ceremonia estuvo presidida por el rey Felipe VI, marcando así la primera ocasión en tres décadas en la que un monarca asiste a un acto de jura de bandera en esta ciudad.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, Felipe VI encabezó este sábado 24 de enero la ceremonia en el Cepot de Cáceres, acompañado en la tribuna por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; el presidente de la Asamblea regional, Manuel Naharro; la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola; el alcalde de la ciudad, Rafael Mateos; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, así como por múltiples autoridades religiosas y representantes de los cuerpos militares.

La participación de los 1.378 alumnos, de los cuales 192 son mujeres, marcó la conclusión de la primera fase de la formación militar que comenzaron en noviembre en el acuartelamiento Santa Ana de Cáceres. Según relató el medio citado, a pesar de la mañana fría y con posibilidad de lluvia, el desarrollo del acto mantuvo su solemnidad. Los soldados desfilaron uno a uno frente a las cuatro banderas dispuestas para el evento y procedieron a besarla, gesto tradicional que simboliza el compromiso con los valores y principios nacionales. Tras esta fase, los futuros militares continuarán hasta abril su formación específica y de especialidad fundamental, antes de incorporarse de manera profesional al Ejército en los destinos que ya conocen desde su ingreso al centro.

El evento revistió especial significado porque, según indicó la misma fuente, representa la primera visita del monarca a la provincia en el presente año. Las dos visitas anteriores de Felipe VI a Cáceres datan de 2025: una en mayo, relacionada con el décimo aniversario de su proclamación, y otra en agosto, destinada a conocer de cerca el impacto de los incendios en la zona norte. El medio consignó que han pasado casi treinta años desde la última vez que la Corona española presenció este acto militar en la capital extremeña; en julio de 1996 lo presidió Juan Carlos I, y, previamente, en 1995, Felipe de Borbón visitó el Cefot cuando aún ostentaba el título de príncipe de Asturias.

Previo al juramento, el rey realizó la revista a la tropa, saludó a las autoridades y recibió muestras de aprecio de los presentes, quienes corearon “Viva el Rey” y “Viva España”. Posteriormente, los alumnos participaron en la jura en pases individuales y en pequeños grupos, antes de escuchar el discurso del coronel jefe del Cefot, Álvaro Kromer. Tal como publicó la fuente, Kromer destacó la relevancia de la labor militar en su intervención, señalando: “No hay profesión más solidaria que la de las armas, garantía de la paz y sacrificio de unos pocos”. El coronel subrayó que la bandera representa la independencia de la nación y una soberanía basada en la capacidad de los españoles para tomar sus propias decisiones, sin rendir cuentas a otros Estados.

Kromer exhortó a los nuevos soldados a mantener el compromiso con el rey y con la cadena de mando de sus unidades, recordando que “la defensa nacional debe ser preocupación de toda la sociedad”. El jefe militar invitó a los familiares a sentirse partícipes en este logro, mencionando que sus hijos reflejan los valores transmitidos en sus hogares y ahora consolidan dichos principios en su formación castrense. Además, el coronel dedicó palabras de homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, e incluyó vivas a España, al Rey y al Ejército para concluir su alocución.

La ceremonia prosiguió con el tributo a los caídos, momento durante el cual los soldados interpretaron la canción “La muerte no es el final”, al que siguió la entonación del himno nacional, la recitación del decálogo del soldado, la retirada de las banderas y el desfile final. De acuerdo con el medio, después del acto principal, Felipe VI se reunió con autoridades, personal del centro y algunos familiares en un vino de honor para cerrar su visita al Cefot nº 1 de Cáceres.

La fuente subrayó que el Cefot nº 1 se prepara para acoger una nueva promoción en mayo, mientras que los jóvenes que acaban de jurar bandera procederán a incorporarse a sus nuevos destinos dentro de las Fuerzas Armadas, tras completar todas las fases de su adiestramiento.

