Ayuso se revuelve contra "ley del silencio" impuesta por los que "a la mínima" no dudan en sacar "la pancarta del dolor"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado su rechazo a la "ley del silencio" impuesta por los que "a la mínima" no dudan en sacar "la pancarta del dolor".

Lo ha hecho desde Zaragoza, donde ha compartido un acto con jóvenes con el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.

"No se levanta una nación con el todos callados cuando hay una desgracia y una mala gestión. Todos callados, ley del silencio", ha criticado, para referirse a los que les acusan de no seguir esa línea porque supuestamente estarían buscando romper la convivencia, tensionar y politizar.

Ayuso ha apostillado que son los mismos que "cuando tienen la más mínima oportunidad" sacan "la pancarta del dolor". "Son los mismos que se organizan perfectamente y que no dudan en retorcer el dolor de las víctimas", ha cargado.