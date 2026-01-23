Espana agencias

Feijoó comparecerá este viernes tras reunir al equipo de seguimiento por la crisis ferroviaria

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presidirá este viernes una reunión del equipo de seguimiento de la crisis ferroviaria producida en España, con afectaciones en distintos puntos del país, y comparecerá más tarde ante los medios.

Según fuentes del partido, en el encuentro participarán el vicesecretario del partido con competencias en materia de Transportes, Juan Bravo; el expresidente de Renfe, Pablo Vázquez; así como distintos expertos en gestión ferroviaria. Asimismo, asistirán los equipos sectoriales del PP en el Congreso y el Senado, incluidas Ester Muñoz y Alicia García, portavoces del partido en ambas Cámaras.

Al término de la reunión, Feijóo comparecerá ante los medios de comunicación desde la sede nacional del Partido Popular para hacer una valoración sobre "el difícil momento que atraviesa el país", en el primer día tras el levantamiento del luto oficial decretado por los fallecimientos registrados en el accidente de Adamuz y Rodalies.

