La dificultad de España para participar en un ejercicio militar de la OTAN en Groenlandia

Teresa Díaz

Madrid, 22 ene (EFE).- Francia ha solicitado un ejercicio militar de la OTAN en Groenlandia y la ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha cerrado la puerta a que España participe, a pesar de las dificultades que conlleva una misión en ese escenario. ¿Tienen capacidad las Fuerzas Armadas españolas para operar en el Ártico?

Para responder a ese interrogante, EFE ha hablado con Félix Arteaga, investigador principal de Seguridad y Defensa del Real Instituto Elcano, que asegura que España no tiene capacidad militar para actuar en un escenario ártico.

El experto explica que las Fuerzas Armadas españolas han participado en misiones en ambiente subártico con barcos, aviones y tropas de Tierra, pero otra cosa muy distinta es enfrentarse a la dureza del Ártico.

"Nadie antes, salvo por necesidad como ahora, ha metido sus tropas en Groenlandia", señala Arteaga, que recuerda que un 80 % de su territorio es ártico y un 20 % subártico.

La solicitud de Francia se producía un día antes de que este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurase en Davos (Suiza) que no planea usar la fuerza para anexionar Groenlandia tras alcanzar un principio de acuerdo sobre la isla, aunque sin dar detalles.

Ocho países europeos, entre ellos Francia, Alemania y Reino Unido, ya enviaron pequeños contingentes militares la semana pasada a la isla para un ejercicio liderado por Dinamarca y organizado con aliados de la OTAN, pero fuera de la Alianza Atlántica y sin Estados Unidos.

La ministra ha asegurado que España participará en las misiones decididas por todos los socios de la Alianza, incluida Groenlandia si llega el caso, aunque ha advertido de la situación de indefinición actual.

En declaraciones a los medios en una visita a la Academia de Infantería en Toledo este miércoles, Robles remarcó que España es un miembro de la OTAN y que como tal actúa siempre con sus aliados y socios, y que si hay una serie de países que plantean que la Alianza Atlántica haga misiones en Groenlandia, participará como lo está haciendo en este momento en "muchísimas misiones".

En este contexto, el experto de Elcano advierte de que participar en un ejercicio en un ambiente tan duro como Groenlandia afecta a la formación, a la supervivencia e, incluso, a la salud mental de los soldados, por lo que ve "muy complicado" que las Fuerzas Armadas españolas puedan en estos momentos operar en ese terreno.

"No es lo mismo que un oficial o un suboficial hayan hecho un curso o varios cursos de familiarización con ambiente ártico que coger una unidad y prepararla con el nivel de adiestramiento necesario para estar allí", asegura.

Este investigador pone el foco en que se trata de una instrucción que requiere mucho tiempo, en la que de forma progresiva hay que ir adaptando la mentalidad y probando los equipos, que tienen que ser especiales. Hay que sobrevivir en esas temperaturas, que ya es un problema, y luego operar, señala.

Por ello, insiste en que España no tiene capacidad militar para actuar en Groenlandia. Pero también ve "muy limitada" la de otros países aliados, incluidos Estados Unidos y Canadá.

Así, en su opinión, la situación de partida es que ningún país está totalmente preparado para operar en el Ártico, salvo los que tienen territorios dentro de círculo polar como Noruega o Finlandia.

"Hasta ahora no había necesidad de desarrollar esas capacidades, ya que en esa zona siempre ha habido más cooperación y distensión que tensión", reconoce Arteaga, que recuerda la máxima que ha primado hasta ahora entre los diferentes países "Ártico extremo, tensión mínima".

No obstante, reconoce que el Ártico como teatro de operaciones se va a ir abriendo camino en la OTAN, pero, insiste, en que hasta ahora no se contemplaba porque al contrario de lo que afirma el presidente Trump no hay una urgencia sobre un riesgo inminente de ocupación por parte de Rusia.

Pero es lógico que los aliados quieran preparar sus fuerzas para enfrentarse a "lo que pueda pasar" y, para ello, "inevitablemente tienen que empezar a hacer entrenamientos masivos o a mayor escala en territorio ártico", apostilla. EFE

