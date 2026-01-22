Eslovaquia pide reformas para invertir en Cuba tras visita de vice primer ministro cubano

Praga, 22 ene (EFECOM).- El vice primer ministro de Cuba, Oscar Pérez-Oliva Fraga, se reunió este jueves en Eslovaquia con el primer ministro de ese país, el populista Robert Fico, quien mostró interés en estrechar lazos económicos con la isla caribeña pero advirtió que primero tendrán que producirse reformas.

"La prioridad de Eslovaquia es implicar más estrechamente a los empresarios eslovacos en las oportunidades creadas por varias medidas de reforma en Cuba", afirmó el mandatario eslovaco en un comunicado de prensa.

Para ello será necesario, según Fico, "mejorar la base contractual mutua, simplificar la forma de viajar y el funcionamiento de las empresas eslovacas en Cuba".

Eslovaquia desea organizar "una gran misión empresarial" a la isla, un evento que, no obstante, deberá esperar y que no se producirá en 2026 debido a la "impredecible situación política interna en Eslovaquia, la situación internacional y la tensión sin precedentes", aseveró también Fico.

Pérez-Oliva, que es además ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, señaló el pasado noviembre, durante la 41 edición de la Feria Internacional de la Habana, que es necesario crear un "entorno más dinámico y más transparente", con "más facilidades y garantías" para los inversores extranjeros.

Cuba sufre una profunda crisis desde hace más de cinco años. La pandemia, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y políticas económicas fallidas han agravado problemas estructurales de la economía isleña.

A la contracción económica con elevada inflación se le suma la escasez de bienes básicos (alimentos, medicinas, combustible), los prolongados apagones diarios, la creciente dolarización y la migración masiva, entre otros. EFECOM