CSIF pide garantizar la prueba a aspirantes a ayudante en prisiones afectados en Adamuz

Madrid, 22 ene (EFE).- El responsable nacional de la sección de Prisiones del sindicato CSIF ha remitido un escrito a Instituciones Penitenciarias para solicitar que garanticen la "continuación del proceso" a aquellos opositores al cuerpo de ayudantes afectados por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).

En concreto, en el escrito dirigido a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, CSIF pide que se adopten las "medidas necesarias" para que los aspirantes que superaron el primer ejercicio de la oposición y que viajaban de regreso a sus casas el domingo en el tren Alvia puedan realizar la siguiente prueba de aptitud médica.

Muchos de los afectados en el accidente ferroviario volvían a Huelva tras las pruebas que se realizaron el domingo 18 en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con cerca de 8.000 aspirantes, de los que, según han indicado a EFE fuentes conocedoras del proceso, unos 700 procedían de la provincia andaluza.

Durante la semana, ha sido confirmado el fallecimiento de Ricardo Chamorro Cáliz, de 57 años y exdirector suplente del centro penitenciario de Huelva, quien regentaba una academia de oposiciones y regresaba de la capital tras acompañar a sus alumnos al examen.

También han perdido la vida, según ha confirmado el Ayuntamiento de Lepe (Huelva), de donde era natural, el profesor de Derecho Penal y el preparador Andrés Gallardo Vaz.

A su vez, muchos de los aspirantes han resultado heridos y conmocionados psicológicamente por el siniestro.

Según entiende CSIF, el suceso "les impide estar en condiciones para acudir a la realización de la segunda prueba" y, por ello, piden que se les permita recuperarse de "las consecuencias del accidente".EFE

