Bankinter gana un récord de 1.090 millones en 2025, un 14 % más, por el tirón del negocio

El avance en la diversificación de fuentes de ingresos y la consolidación de negocios fuera de España se reflejaron en los resultados financieros de Bankinter durante 2025. Según informó EFECOM, la entidad superó por primera vez en su historia la barrera de los 1.000 millones de euros de beneficio neto sin resultados extraordinarios, alcanzando los 1.090 millones durante el año, lo que representa un incremento del 14,4 %. Este desempeño estuvo ligado al crecimiento de la actividad comercial, la expansión geográfica y la mejora de los principales indicadores financieros del banco.

El medio EFECOM detalló que, al cierre de 2025, Bankinter reportó una rentabilidad sobre recursos propios (ROE) del 18,9 %, lo que marca un nivel nunca antes alcanzado y supera en un punto porcentual al dato registrado en 2024. La rentabilidad sobre capital tangible (ROTE) también aumentó, situándose en el 20 %. El beneficio antes de impuestos fue de 1.535 millones de euros, reflejando un aumento interanual del 12,9 %. Además, la ratio de solvencia CET1 finalizó el periodo en el 12,72 %, con una mejora de 31 puntos básicos respecto al año anterior, mientras que la eficiencia mejoró hasta el 36,1 %, reafirmando la posición de liderazgo de Bankinter en este indicador.

De acuerdo con la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los activos totales de Bankinter sumaron 131.000 millones de euros al finalizar el ejercicio, con una subida del 7,4 %. La cartera de créditos avanzó un 5 % hasta alcanzar los 84.100 millones. Los recursos de clientes ascendieron a 156.600 millones, con un crecimiento del 11,3 %, siendo los recursos minoristas —que incluyen depósitos y cuentas— los que aportaron 88.100 millones tras un aumento del 6,1 %. De ellos, los gestionados fuera de balance, como fondos de inversión y fondos de pensiones, alcanzaron los 68.500 millones y obtuvieron un avance del 18,8 %.

El medio EFECOM publicó que la morosidad descendió hasta el 1,94 %, con una reducción de 17 puntos básicos, acompañada de una tasa de cobertura del 68 %. Bankinter consideró que todos los principales indicadores de su balance presentaron crecimientos y que tanto la actividad de crédito como los recursos gestionados anotaron cifras nunca antes registradas. La evolución positiva se reflejó igualmente en el margen bruto, que por primera vez superó los 3.000 millones de euros y alcanzó los 3.047 millones, con un aumento del 5 %. En contraste, el margen de intereses bajó un 1,8 % hasta 2.237 millones, aunque en el último trimestre experimentó una ligera subida del 0,7 % comparado con el trimestre anterior. El incremento en las comisiones permitió compensar este descenso y favoreció el avance del margen de explotación antes de provisiones, que se situó en 1.947 millones, un 5,4 % más.

La diversificación geográfica también tuvo impacto en los resultados. España continuó siendo el principal mercado contribuyente al margen bruto, pero EFECOM señaló que los resultados en Portugal y, especialmente, en Irlanda, crecieron a un ritmo mayor. El resultado antes de impuestos en España fue de 1.283 millones, un 14 % más. En Portugal, la cifra alcanzó los 210 millones, lo que supone un crecimiento del 7 %, y en Irlanda, la aportación fue de 46 millones con un incremento del 13 %. Esta expansión geográfica formó parte de la estrategia de Bankinter para fortalecer y diversificar su negocio.

Según recogió EFECOM, Bankinter mantuvo durante el año una política de diversificación de ingresos. En el ámbito de empresas, la cartera de inversión sumó 36.700 millones, con una subida del 6 %. En el negocio de banca comercial, vinculado principalmente a particulares, la financiación hipotecaria creció un 5 % y alcanzó los 38.300 millones. El banco reportó que el ejercicio 2025 fue “muy positivo” para todas las magnitudes del balance, con incrementos en todos los segmentos clave.

La comparación con ejercicios previos muestra la evolución de la entidad. EFECOM recordó que en 2021 Bankinter obtuvo un beneficio de 1.333 millones de euros, cifras que incluían ingresos extraordinarios de casi 900 millones derivados de la salida a bolsa de Línea Directa; excluyendo estos extraordinarios, el resultado neto recurrente fue en aquel ejercicio de 437,4 millones.

De cara al futuro, EFECOM añadió que la entidad confía en mantener la tendencia positiva. Bankinter manifestó su intención de que 2026 represente otro año récord tanto en volúmenes gestionados y margen bruto, como en eficiencia, rentabilidad y beneficio.