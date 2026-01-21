Nico González reaparece un mes después

Redacción deportes, 21 ene (EFE).- Nico González, extremo internacional argentino del Atlético de Madrid, reapareció este miércoles en la competición en el partido de la Liga de Campeones contra el Galatasaray, un mes después de la lesión muscular sufrida en el duelo del pasado 21 de diciembre contra el Girona en el estadio de Montilivi.
Nico volvió precisamente a la convocatoria para este encuentro en Estambul, en el que entró al terreno de juego en el minuto 73 en sustitución de su compatriota Julián Álvarez.
El extremo argentino se había perdido los últimos cuatro encuentros de su equipo, contra la Real Sociedad, el Real Madrid, el Deportivo de La Coruña y el Alavés. EFE
