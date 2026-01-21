Espana agencias

Merz lamenta la decisión del Parlamento Europeo sobre el acuerdo con el Mercosur

Berlín, 21 ene (EFECOM).- El canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró este miércoles que la decisión del Parlamento Europeo sobre el acuerdo comercial de la Unión Europea (UE) y el Mercosur es "lamentable", pues "no interpreta correctamente la situación geopolítica".

"Estamos convencidos de la legalidad del acuerdo. Basta de demoras. El acuerdo debe aplicarse ahora de forma provisional", escribió en su cuenta de X Merz, quien entre los líderes europeos ha sido uno de los mayores defensores de este pacto.

El Parlamento Europeo ha decidido este miércoles remitir el acuerdo comercial firmado entre la Unión y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE para que revise si es compatible con los tratados europeos.

La decisión ha sido aprobada por una estrecha mayoría -334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones-, lo que supone una paralización de la tramitación del pacto entre la UE y el Mercosur hasta que los jueces dicten su opinión, lo que suele tardar entre 18 y 24 meses. EFECOM

EFE

