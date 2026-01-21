Espana agencias

Meliá invertirá 575 millones de euros entre 2025 y 2026, que cerrará con 400 hoteles

Madrid, 21 ene (EFECOM).- La hotelera Meliá invertirá entre 2025 y 2026 un total de 575 millones de euros, un 43 % por encima de los 400 millones del bienio 2023-2024, y cerrará este ejercicio con 400 hoteles en su cartera, 17 más que al terminar el año pasado.

Tras mostrar sus condolencias por el accidente ferroviario este domingo en Adamuz (Córdoba), el presidente ejecutivo de Meliá, Gabriel Escarrer, ha dicho en una rueda de prensa en la primera jornada de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que las previsiones para este año son muy positivas, con un aumento de las reservas en libros que superan el 10 % en media.

Los precios subirán en torno al 5 %, debido al reposicionamiento de la compañía hacia marcas de lujo o semilujo.

Meliá -que celebra este año su 70 aniversario con presencia en 44 países- invertirá en este 2026 un total de 250 millones de euros.

En ingresos, Escarrer espera un crecimiento en España en torno al 5 %, inducido por la mayor calidad de sus hoteles y por la subida de tarifas, con mejor evolución en los destinos vacacionales que en las ciudades.

La compañía espera seguir consolidando su apuesta por la calidad y el cliente de poder adquisitivo alto, sobre todo americanos, asiáticos y de Oriente Medio.

Las reservas en libros están ahora en media de un 10 % por encima de las registradas a esta fecha del año pasado, con evoluciones superiores en Canarias, en los destinos de nieve y en el Caribe. Se está produciendo además un incremento de las reservas anticipadas, que ahora se hacen con 5-6 meses de antelación.

Sobre los precios, el máximo ejecutivo de Meliá ha explicado que éste es un momento de "normalización" después de las fuertes subidas pospandemia y avanza un alza para este año en torno al 5 %, el doble de los que crecerá el PIB, ha resaltado.

Entre los destinos urbanos en España, ha destacado las buenas perspectivas en Madrid, Sevilla y Valencia, donde el efecto de la caída de las reservas el año pasado por la dana ha impulsado una subida destacada.

De los destinos latinoamericanos, ha destacado el buen desempeño de México y la fuerte recuperación de República Dominicana, que es el destino con mejor evolución en todo el Caribe.

En Europa ha subrayado la subida de Milán, por los Juegos Olímpicos de invierno que comienzan el 6 de febrero, en la que se prevé un primer trimestre muy positivo.

En el turismo de incentivos y congresos (mice por sus siglas en inglés) el crecimiento en reservas está por encima del 10 %, impulsado por los mercados emisores español, británico y americano.

En 2025 la compañía firmó 51 hoteles, con 9.189 habitaciones, y abrió 28 establecimientos, con 2.794 habitaciones, con lo que cerró el año con 383 hoteles abiertos, de los que un 63 % está en su cartera de hoteles premium o de lujo. Tiene presencia en 44 países.

Además tiene en su portfolio otros 83 que abrirán entre 2026 y 2027, un 78 % en lujo.

En España abrió 25 establecimientos en 2025 y tiene otros 10 en perspectiva (en Málaga, Cádiz, Granada, Mallorca y Tenerife, entre otros lugares).EFECOM

