La nueva película de Chris Pratt: una distopía donde los jueces son sustituidos por la IA

Paula Boira

Madrid, 21 ene (EFE).- En un futuro cercano, la alta criminalidad en Los Ángeles obliga a la ciudad a tomar una decisión drástica: para acelerar los procesos judiciales y las condenas los juicios estarán dirigidos por la IA avanzada, una iniciativa aupada por el detective Raven (Chris Pratt), quien, no obstante, se verá perjudicado cuando es acusado de asesinar a su esposa.

Esa es la trama de la película 'Sin Piedad' ('Mercy'), dirigida por Timur Bekmambetov, en la que si no quiere ser ejecutado, el detective debe demostrar su inocencia (o la culpabilidad de un tercero) en 90 minutos, para lo que tiene acceso a todos los datos e información que su entorno ha subido a Internet, desde contenido en redes sociales hasta mensajes privados, que se encuentran en el servidor de la jueza Maddox.

Sobre si este punto funciona como aviso de los peligros que tiene compartir todos nuestros datos en Internet, el actor estadounidense Chris Pratt reconoce que la gente debería tener "más conciencia" sobre este asunto.

"La gente piensa que las redes sociales son gratis y que no te cuesta dinero estar conectado, pero de lo que no se dan cuenta es de que ellos son el producto. Nuestra atención y nuestros datos están siendo comercializados en el mercado global con un valor más alto que el del oro", apunta.

Asimismo, Pratt recuerda que, si bien tanto las películas como Instagram o Tik Tok son mecanismos de entretenimiento, solo uno de ellos termina después de 90 minutos. "Los otros quieren sumirte en un estado de hipnosis durante todo el tiempo que puedan", lamenta.

No obstante, el actor no considera que 'Sin piedad' tenga una "declaración revolucionaria" sobre la inteligencia artificial o el peligro de las redes sociales. "Es una pieza apasionante de contenido de entretenimiento diseñado para ser visto en la gran pantalla", resalta.

"Hay muchas cosas por las que preocuparnos en el mundo y esta película es la oportunidad de darse un respiro de eso. Te permite sentarte y simplemente entretenerte en una sala llena de gente que no conoces y con la que seguramente discutirías sobre la inteligencia artificial, la política u otras cosas, pero con la que simplemente puedes estar compartiendo la misma experiencia", subraya.

Pese a todo, el filme sí desliza ciertos debates, como los límites de la privacidad, la discusión sobre si la imparcialidad total es alcanzable o si la humanidad es necesaria en un proceso judicial, o las apuestas sobre si la inteligencia artificial será capaz de desarrollar capacidades humanas como el instinto.

Sobre estos asuntos, Pratt defiende que la humanidad es algo necesario cuando se juzga a una persona y descarta que la IA se vuelva capaz de tener de manera orgánica algo parecido a la intuición humana, aunque, a su parecer, sí puede llegar a simularla.

En lo que respecta al rodaje, el actor lo define como "diferente", especialmente por las condiciones físicas: su personaje está aislado y atado a una silla, con los movimientos corporales limitados, pudiendo mover solo un poco las manos, la cabeza y los ojos.

"Además rodábamos tomas muy largas, a veces 70 páginas del tirón. Esa combinación fue muy desafiante", asevera.

Asimismo, Pratt resalta que el protagonista de la película no tiene la "luz", la alegría o el humor que típicamente ofrece él a sus personajes. "Estoy interpretando a alguien para quien ese es el peor día de su vida", apostilla.

"Este tipo de papeles siempre son bienvenidos. Espero sorprender a los espectadores", celebra. EFE

