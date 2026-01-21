Espana agencias

La nueva película de Chris Pratt: una distopía donde los jueces son sustituidos por la IA

Guardar

Paula Boira

Madrid, 21 ene (EFE).- En un futuro cercano, la alta criminalidad en Los Ángeles obliga a la ciudad a tomar una decisión drástica: para acelerar los procesos judiciales y las condenas los juicios estarán dirigidos por la IA avanzada, una iniciativa aupada por el detective Raven (Chris Pratt), quien, no obstante, se verá perjudicado cuando es acusado de asesinar a su esposa.

Esa es la trama de la película 'Sin Piedad' ('Mercy'), dirigida por Timur Bekmambetov, en la que si no quiere ser ejecutado, el detective debe demostrar su inocencia (o la culpabilidad de un tercero) en 90 minutos, para lo que tiene acceso a todos los datos e información que su entorno ha subido a Internet, desde contenido en redes sociales hasta mensajes privados, que se encuentran en el servidor de la jueza Maddox.

Sobre si este punto funciona como aviso de los peligros que tiene compartir todos nuestros datos en Internet, el actor estadounidense Chris Pratt reconoce que la gente debería tener "más conciencia" sobre este asunto.

"La gente piensa que las redes sociales son gratis y que no te cuesta dinero estar conectado, pero de lo que no se dan cuenta es de que ellos son el producto. Nuestra atención y nuestros datos están siendo comercializados en el mercado global con un valor más alto que el del oro", apunta.

Asimismo, Pratt recuerda que, si bien tanto las películas como Instagram o Tik Tok son mecanismos de entretenimiento, solo uno de ellos termina después de 90 minutos. "Los otros quieren sumirte en un estado de hipnosis durante todo el tiempo que puedan", lamenta.

No obstante, el actor no considera que 'Sin piedad' tenga una "declaración revolucionaria" sobre la inteligencia artificial o el peligro de las redes sociales. "Es una pieza apasionante de contenido de entretenimiento diseñado para ser visto en la gran pantalla", resalta.

"Hay muchas cosas por las que preocuparnos en el mundo y esta película es la oportunidad de darse un respiro de eso. Te permite sentarte y simplemente entretenerte en una sala llena de gente que no conoces y con la que seguramente discutirías sobre la inteligencia artificial, la política u otras cosas, pero con la que simplemente puedes estar compartiendo la misma experiencia", subraya.

Pese a todo, el filme sí desliza ciertos debates, como los límites de la privacidad, la discusión sobre si la imparcialidad total es alcanzable o si la humanidad es necesaria en un proceso judicial, o las apuestas sobre si la inteligencia artificial será capaz de desarrollar capacidades humanas como el instinto.

Sobre estos asuntos, Pratt defiende que la humanidad es algo necesario cuando se juzga a una persona y descarta que la IA se vuelva capaz de tener de manera orgánica algo parecido a la intuición humana, aunque, a su parecer, sí puede llegar a simularla.

En lo que respecta al rodaje, el actor lo define como "diferente", especialmente por las condiciones físicas: su personaje está aislado y atado a una silla, con los movimientos corporales limitados, pudiendo mover solo un poco las manos, la cabeza y los ojos.

"Además rodábamos tomas muy largas, a veces 70 páginas del tirón. Esa combinación fue muy desafiante", asevera.

Asimismo, Pratt resalta que el protagonista de la película no tiene la "luz", la alegría o el humor que típicamente ofrece él a sus personajes. "Estoy interpretando a alguien para quien ese es el peor día de su vida", apostilla.

"Este tipo de papeles siempre son bienvenidos. Espero sorprender a los espectadores", celebra. EFE

(Foto) (Vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PP convoca a las 12.00 horas un minuto de silencio en la sede del partido por el accidente en Adamuz

Al menos 39 personas han perdido la vida y más de un centenar resultaron heridas tras el descarrilamiento de un tren en Córdoba, mientras fuentes de la formación recalcan coordinación permanente, solidaridad y reunión de emergencia con expertos en infraestructuras

El PP convoca a las

Junqueras ve las críticas de Feijóo a la nueva financiación como "el mejor aval" al modelo

Oriol Junqueras destaca que la postura del Partido Popular frente al acuerdo fiscal impulsado junto al Ejecutivo refuerza su legitimidad, resalta el coste de años sin reformas y recalca la complejidad para lograr respaldo suficiente en el Congreso

Junqueras ve las críticas de

Sumar cancela la reunión con Pedro Sánchez tras el accidente de tren en Adamuz

El encuentro entre Verónica Barbero, referente de Sumar, y el jefe del Ejecutivo queda aplazado después de la tragedia ferroviaria en Córdoba, donde 39 personas murieron y más de 150 resultaron heridas según datos oficiales

Sumar cancela la reunión con

Las chinas Xiaomi y Transsion rebajan metas de ventas de móviles por la escasez de memoria

Infobae

La Bolsa de Shanghái gana un 0,08 % y la de Shenzhen, un 0,7 %

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desahucian a una pareja de

Desahucian a una pareja de Melilla por haber realizado unas obras sin permiso en una vivienda que habitaban con un contrato verbal

Más allá de la baliza, la rueda y el chaleco: el kit de emergencias que deberías llevar en el coche para afrontar imprevistos

La Justicia rechaza la nacionalidad española por origen sefardí a una colombiana que presentó un certificado religioso y la titulación de un curso virtual

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Rodalies, en directo: Adif mantiene suspendida la circulación en toda Cataluña

8 trucos para descongelar los cristales del coche

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 21 de enero

Precio del aceite de oliva en España este miércoles 21 de enero

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 21 de enero

Las autonomías pierden fuelle: su economía crecerá este año, pero menos que el pasado, con la Comunidad Valenciana y Madrid a la cabeza

Resultados del Super Once del Sorteo 5 de hoy martes 20 de enero de 2026

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco