La asturiana Windar invertirá 50 millones en una fábrica de torres eólicas en Polonia

La compañía española, que instalará su segunda planta industrial en ese país, prevé terminar las obras este año y alcanzar la producción de hasta 200 estructuras anuales, creando cientos de empleos y reforzando su presencia en Europa central

El complejo industrial que Windar Renovables establecerá en Legnica podrá fabricar torres eólicas terrestres de hasta 40 metros de longitud, con un peso de 80 toneladas y diámetros de hasta 6,5 metros una vez que esté a pleno rendimiento. Según informó EFECOM, la empresa asturiana invertirá 50 millones de euros en la construcción de esta fábrica, su segunda instalación industrial en Polonia, donde prevé crear 300 empleos y fortalecer su posición en el mercado de energía renovable en Europa central.

La nueva planta de Legnica tendrá cuatro líneas de producción, así como un almacén de materias primas y una zona de almacenamiento exterior. De acuerdo con lo publicado por EFECOM, una vez completada la construcción, la capacidad productiva permitirá fabricar hasta 200 torres eólicas terrestres al año. La filial polaca que operará la planta, Windar Onshore Polska, gestionará la fabricación de las secciones de torre a partir de esta infraestructura.

Windar Renovables, con sede en Avilés, Asturias, ya cuenta con una fábrica en el puerto polaco de Szczecin, dedicada a la producción de estructuras eólicas de gran tamaño, principalmente para el segmento marino. Esta nueva inversión en Legnica supone la consolidación del crecimiento de la compañía en el ámbito terrestre, según subrayó el presidente ejecutivo de la empresa, Orlando Alonso. El directivo afirmó que, tras alcanzar el liderazgo en el sector eólico marino, la entrada en el segmento terrestre en Polonia constituye "un paso decisivo para reforzar y escalar" la presencia de Windar Renovables en este sector, según consignó EFECOM.

El consejero delegado de Windar Onshore Polska, Pelayo Berjano, destacó la relevancia geográfica de Polonia como un "enclave logístico estratégico para el suministro de componentes eólicos a todo el mercado de Europa central", en declaraciones reproducidas por EFECOM. De acuerdo con el medio, la elección de Legnica responde tanto a su posición como al objetivo de la empresa de abastecer una demanda creciente de soluciones energéticas renovables en la región, aprovechando la red de infraestructuras y la proximidad a clientes en países vecinos.

La finalización de las obras del complejo de Legnica está prevista para el presente año. Según informó Windar Renovables a EFECOM, la empresa espera que la producción en la nueva planta comience hacia finales de 2026, marcando así una expansión significativa de la marca en el territorio polaco y reforzando sus capacidades logísticas y de producción para el continente europeo. Además de la generación de empleo, la compañía anticipa impactos positivos en la cadena de suministro local y regional.

La decisión estratégica de invertir en este enclave forma parte de los planes de Windar Renovables para incrementar su capacidad industrial fuera de España, ampliando su influencia en la industria eólica europea. El crecimiento de proyectos de energía renovable en Europa central y oriental impulsa la demanda de infraestructuras como torres eólicas, una tendencia que la empresa busca capitalizar con instalaciones modernas y personal especializado en la zona.

Esta operación industrial se suma a las iniciativas anteriores que Windar Renovables ha implementado para diversificar su oferta y adaptarse a la evolución del mercado energético internacional, según detalló EFECOM. La inversión también representa una apuesta por la innovación y la consolidación de la manufactura de estructuras de gran tamaño adaptadas a las características del entorno europeo y los retos que afronta el sector en materia logística y sostenible.

