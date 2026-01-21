Espana agencias

Japón registró un récord de 42,68 millones de turistas en 2025, un 16 % más que en 2024

Tokio, 21 ene (EFECOM).- Japón recibió alrededor de 42.683.600 turistas en 2025, un 15,8 % más que en 2024 y por encima de la barrera de los 40 millones por primera vez, aunque la llegada de visitantes desde China se redujo considerablemente en el último mes del año, según datos oficiales publicados este miércoles.

En su informe mensual sobre los datos de visitantes extranjeros al país, la Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO) detalló que ha registrado números récord de visitantes a Japón para 2025 procedentes de 20 países y regiones, incluidos Corea del Sur, Taiwán, Estados Unidos, España, México, Italia o Alemania, entre otros.

Solo en el mes de diciembre, el archipiélago recibió un récord de 3.617.700 visitantes, un 3,7 % más que en el mismo mes del año anterior.

"Se observaron nuevos aumentos en la demanda de viajes debido a las vacaciones escolares, las vacaciones de Navidad y Año Nuevo en muchos mercados, y el aumento de visitantes extranjeros a Japón (...) fue el principal factor que impulsó la cifra este mes", detalló la JNTO en un comunicado.

Sin embargo, los visitantes desde China cayeron en diciembre un 45,3 % con respecto al mismo mes de 2024, hasta los 330.400, en plena escalada de la tensión diplomática entre Tokio y Pekín a cuenta de unas declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre Taiwán, y tras la petición de las autoridades chinas a sus ciudadanos de que eviten los viajes al país.

En el acumulado anual, los turistas chinos fueron el segundo grupo más numeroso, con 9.096.300 visitantes, solo por detrás de Corea del Sur (9.459.600 visitantes).

Destaca además el aumento de visitantes desde Australia, que, por primera vez, superó la barrera del millón de turistas en 2025; y el de Rusia, que casi duplicó sus datos de 2024, con 194.900 visitantes en todo el año pasado.

El ministro japonés de Turismo, Yasushi Kaneko, ya avanzó este martes el dato de turistas anuales y la caída de los visitantes desde China, y reiteró el objetivo de las autoridades de lograr más de 60 millones de visitantes para el año 2030.

Siete regiones registraron en diciembre cifras récord para un solo mes: Corea del Sur, Tailandia, Hong Kong, Singapur, Malasia, Indonesia y Filipinas.

Además, 14 regiones, entre ellas Taiwán, Australia, Estados Unidos, España o México, registraron récords para el mes de diciembre.

En 2024, el archipiélago recibió ya un volumen récord de 36.870.148 turistas extranjeros.

El volumen de visitantes a Japón se ha incrementado progresivamente desde que el país abrió sus fronteras tras blindarse por la pandemia del coronavirus, y la persistente debilidad del yen ha impulsado aún más los viajes.

Son cifras sin precedentes que han contribuido a generar un debate nacional sobre los efectos del turismo en la convivencia, con algunos partidos conservadores que exigen normas más estrictas y restricciones a la entrada de extranjeros. EFECOM

