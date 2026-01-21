Espana agencias

El Rey interviene este miércoles ante la Eurocámara para pedir "más Europa" en el 40 aniversario de la entrada de España

El Rey Felipe VI intervendrá este miércoles ante el Pleno de la Eurocámara con motivo del 40 aniversario de la entrada de España en la UE y lo hará, como viene siendo habitual en sus discursos, para reclamar "más Europa" en un momento convulso como el actual en la escena internacional.

"Hablaré de la fuerza transformadora de Europa en nuestro país" y de la contribución de España en estos 40 años "al proceso de integración, en temas de ciudadanía, de justicia e interior, de cohesión, de igualdad", adelantó hace unos días durante su discurso en la Conferencia de Embajadores.

Entonces, también adelantó que reclamará la necesidad de "más Europa", un mantra que ha venido empleando en distintas intervenciones en actos de temática europea en los últimos meses. Para Felipe VI, "en el tiempo que vivimos, ahondar en el proceso de integración es, para la Europa unida, una necesidad existencial".

"No se trata de defender lo que tenemos, sino lo que somos", sostuvo en aquella intervención el Rey, defendiendo que "hay que evitar, a toda costa, que el futuro del mundo se escriba al margen de Europa" y apostando por que España ayude "creando consensos, participando en cooperaciones reforzadas, proponiendo medidas para el incremento de la autonomía estratégica o la productividad" entre otros.

CON PORTUGAL

Esta no será la primera ocasión en la que el monarca habla ante el Pleno de la Eurocámara. Lo hizo por primera vez como Rey el 7 de octubre de 2015, tras haber visitado esta institución como Príncipe de Asturias en febrero de 1999 durante una visita de estudios. El Rey Juan Carlos I habló ante los eurodiputados el 14 de mayo de 1986, a los pocos meses de la entrada en la UE, y el 7 de octubre de 1998.

Además del Rey, también intervendrá en la sesión solemne que se ha convocado al mediodía de este miércoles en Estrasburgo el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, cuyo país ingresó en lo que entonces era las Comunidades Europeas junto con España el 1 de enero de 1986.

