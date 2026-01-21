Espana agencias

El jugador colombiano Braian Angola abandona el Dremland Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria, 21 ene (EFE).- El Dreamland Gran Canaria ha llegado a un acuerdo con el escolta Braian Angola para rescindir su contrato, de modo que el jugador internacional colombiano no continuará en el club.

En un comunicado, el Gran Canaria recuerda que Angola llegó a su plantilla el pasado verano procedente del Turk Telekom de Turquía para vivir su primera experiencia profesional en España.

El jugador colombiano disputó 15 partidos en Liga Endesa y seis en la Liga de Campeones.

"El Club Baloncesto Gran Canaria desea agradecer al jugador el compromiso mostrado desde su llegada, así como su profesionalidad y actitud en el día a día. Asimismo, le desea la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional", asegura el equipo.

La salida de Braian Angola del Dreamland Gran Canaria coincide con el fichaje de otro escolta, el canadiense Kassius Robertson. EFE

