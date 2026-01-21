Andrew Albicy, capitán del Granca: No representamos a esta camiseta como nos gustaría

Las Palmas de Gran Canaria, 21 ene (EFE).- El capitán del Dreamland Gran Canaria, Andrew Albicy, hizo autocrítica este miércoles sobre la situación que atraviesa el equipo, reconoció que la plantilla no está a su mejor nivel y pidió apoyo a la afición.

"Hacía tiempo que no hablaba. Estamos pasando por un momento difícil. No representamos a esta camiseta ni a este club como nos gustaría, pero trabajamos y luchamos cada día para volver a nuestro mejor nivel y mostrar nuestra mejor versión", escribió el base internacional francés en su cuenta personal de X.

Tras los silbidos que se han escuchado en los últimos partidos en el Gran Canaria Arena, sobre todo en la derrota ante el Hiopos Lleida (50-68), Albicy se dirigió directamente a los seguidores del equipo: "Sé que no es fácil, pero también necesitamos de vosotros y de vuestro apoyo".

El Dreamland Gran Canaria ocupa en este momento la decimotercera posición en la clasificación de la Liga Endesa, con seis victorias y nueve derrotas, y ha quedado apeado de la Copa del Rey por primera vez desde que lo entrena Jaka Lakovic, que se incorporó al equipo en 2022. EFE

jmr-phd/ism